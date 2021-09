Krupa i dalje perfektna: Sloga nastavila sjajan niz, trijumf Slobode u derbiju u Gradišci

Ekipa Krupe stigla je do sedme pobjede u sezoni. Dobojlije su nanizale pet trijumfa, Novograđani "uzeli mjeru" Kozari.

Izvor: Promo/FK Krupa

Ekipa Krupe, prvi favorit za osvajanje titule u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, nastavila je pobjednički niz.

Tim Vladimira Ilića je ove subote ugostio Tekstilac, koji je "načeo" Miloš Perović, a "dokrajčio" Slobodan Đekić, za sedmi trijumf u isto toliko mečeva:

KRUPA – TEKSTILAC 2:0 (1:0)

/Perović 6, Đekić 67/

Šesti pogodak u isto toliko nastupa za klub iz kanjona Vrbasa Perović je postigao u šestom minutu, dok je Đekić u 67. minutu postavio konačnih 2:0.

Zvijezda 09, najbliži pratilac Krupe na tabeli, zbog obaveza svoje ekipe u omladinskoj Ligi šampiona meč sa Slavijom odigraće 17. novembra.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Iskoristili su to novogradska Sloboda i pogotkom Valentina Alvareza došla do pobjede nad Kozarom, ali i do druge pozicije, te dobojska Sloga, koja je minimalnim trijumfom u Modriči, petim u nizu koji je omogućio Uglješa Stevanović, napredovala do trećeg mjesta.

Omarska, najprijatnije iznenađenje prvenstva, zadržala se u vrhu tabele gostujućom pobjedom u Pilici u derbiju novajlija (0:2), a dvostruki strijelac bio je Vedran Panić.

M:TEL PRVA LIGA RS – 7. kolo

Podrinje – Drina 1:2 (1:0)

/Erić 17 – Gavrović 59, Rakić 65/

Borac – Sutjeska 0:1 (0:0)

/Arbinja 90+3/

Alfa Modriča – Sloga 0:1 (0:1)

/Stevanović 40/

Budućnost – Omarska 0:2 (0:1)

/Panić 11, 83/

Kozara – Sloboda 0:1 (0:0)

/Alvarez 79/

Krupa – Tekstilac 2:0 (1:0)

/Perović 6, Đekić 67/

Igrano u petak:

Željezničar Sport tim – Ljubić 3:0 (3:0)

/Ružičić 3, 15, Petrović 21/

17. novembar:

Slavija – Zvijezda 09