Srbin žestoko opleo po Grizmanu, legenda Atletika ga upozorila: Nema te nigdje na terenu, ne može da nas vadi genije!

Jednostavno ga nigdje nema.

Izvor: Profimedia

Barselona je riješila da se po svaku cenu otarasi Antoana Grizmana, pa su ga prepustili Atletiku za mali novac, a uz to su umjesto njega u klub doveli trećeg špica Sevilje!

Ipak nije se Atletiko usrećio sa povratkom Francuza, koji nikako ne uspijeva da se vrati u formi. U prvih pet utakmica nije imao ni gol ni asistenciju i već je na udaru kritika.

Jedan od prvih koji se javio je legendarni Milinko Pantić, koji nije zadovoljan onim što je vidio od povratka Grizmana u ekipu.

"Ono što je zabrinjavajuće kod Grizmana je to što se on nigdje ne pojavljuje. Mora da se pojavi jer je on ključni igrač za nas", rekao je Pantić.

On smatra da je u prethodnom meču koji je Atletiko izgubio od Alavesa samo jedan fudbaler bio na visini zadatka.

"Danas to nije ispalo dobro i Čolo je svjestan toga. Samo je ponekad kada je Korea imao loptu igra izgledala dobro, ali ne može se živeti od genijalnosti Anhela Koree", zaključio je Pantić.