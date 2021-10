Misterija Zlatanove žene - otkrila je Nada Topčagić: Ima 51 godinu, nikad je ne viđamo, a pričalo se da je Ibra varao!

Nada Topčagić je pjevala na velikoj žurki koju je organizovala Zlatanova supruga koja se rijetko pojavljuje u javnosti.

Izvor: Profimedia, Instagram/topcagicnada

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović proslavio je juče u Milanu jubilarni 40. rođendan. Saopštio je selektoru Švedske da ne može da igra protiv tzv. Kosova, a potom mu je napravljena velika žurka na kome je njega i goste zabavljala Ibrina omiljena pjevačica Nada Topčagić.

Uz hit "Jutro je", Zlatan je došao na žurku i sigurno će još mnogo puta puštati tu pjesmu u novom Ferariju kojim se počastio, a iza velike zabave stoji njegova supruga Helena Seger.

U pitanju je bivša manekenka koja je od Zlatana starija čak 11 godina. Helena ima 51 godinu i bavi se sada biznisom, a vrlo rijetko se pojavljuje u javnosti, pa je tako Nada Topčagić na rođendanu otkrila ekskluzivu. Ona se fotografisala sa Helenom i podelila to na Instagramu, a vrlo moguće da će to biti i jedini "dokaz" da je Šveđanka bila na rođendanu.

Ne želi da poput mnogih ima status "žene fudbalera" i bježi od medija, pa je zaita rijetkost da je vidimo, čak i na događajima koji se organizuju u Zlatanovu čast.

Zanimljivo je da se Helena brine o brojnim sponzorskim ugovorima Zlatana Ibrahimovića, a upoznali su se - vjerovali ili ne - na parkingu.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put vidjela, svojim ferarijem zagradio je moj mercedes na parkingu u Malmeu. Zapravo, vidjela sam samo veliki nos i zlatni sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomjeri automobil. Mislim da mu se to nije svidjelo – izjavila je Helena, dodavši da to sigurno nije bila ljubav na prvi pogled", ispričala je Helena prije nekoliko godina.

Prethodnih mjeseci spekulisalo se da je Zlatan prevario Helenu sa dvadeset godina mlađom italijanskom voditeljkom Diletom Leotom, međutim, fudbalska novinarka je to demantovala.

Pogledajte kako izgleda Helena Seger sa kojom Zlatan ima dva sina.