Ivković pred Posušje: Čeka nas teža utakmice od one sa Borcem i Tuzlom!

"Želim da vidim kakav je naš karakter u utakmicama gdje nas smatraju za favorite, a ja ne smatram", kaže trener Željezničara Tomislav Ivković pred gostovanje u Posušju.

Izvor: Anadolija/Stipe Majić

Fudbaleri Željezničara poslije remija sa Borcem i pobjede nad Tuzla sitijem u nedjelju gostuju Posušju u 15. Kolu M:tel Premijer lige BiH.

Trener kluba sa Grbavice Tomislav Ivković smatra da njegovu ekipu očekuje teži duel nego što je bio onaj protiv Banjalučana i Tuzlaka.

"Mi moramo shvatiti da je Posušje još teža utakmica od ovih što su bile, Borac i Tuzla. To je ekipa koja loše stoji na tabeli, ali kako igraju i šta pružaju to ne zaslužuju. Govorim od prvog dana da smo mi radna ekipa, da svaku utakmicu moramo dati 110 odsto kako bismo imali pozitivan rezultat. Ovo je vrlo važna utakmica da vidim karakter, koji je neosporan, da vidim kakav je karakter u utakmicama gdje nas smatraju da smo favoriti, ali ja ne. Liga je ovakva kakva je. Razlika između ekipa je mala, bez obzira na položaj na tabeli, moramo biti koncentrisani, na njihovom nivou borbenosti i duela i moramo nastojati da kroz igru probamo doći do pozitivnog rezultata", rekao je Ivković.

"Mi smo stvarali puno šansi u svakoj utakmici. Fali nam malo više kvaliteta u realizaciji. Ali, uvijek govorim da je najbitnije doći i napraviti šansu, što je najteže. Samim time što više napraviš šansi imaš više mogućnosti da pobijediš. Ova promjena sistema koju smo napravili u zadnje 3-4 utakmice, pa onda variramo u toku utakmice zavisno od protivnika, je donijela pomak u igri, ali isto tako pogotovo igrači koji igraju na pozicijama u sredini, Mato, Suba ili Beća, iziskuje puno trke i još više rada u onom drugom sistemu. Mi kroz igru moramo stvarati šanse i kroz igru pobjeđivati, jer drugačije ne znamo", istakao je trener Željezničara.

Fudbaler Željezničara Mate Crnčević ističe da ekipa raste i sada već stvara dosta prilika na utakmicama.

"Ja mislim da kao ekipa rastemo, pa i ja kao pojedinac. Zadovoljan sam ovim dosadašnjim dijelom što smo pokazali, ali rastemo i usvajamo trenerove zamisli iz kola u kolo. Mi u početku smo stvarali dosta šansi, ali kada ne pobijedite to ne izgleda idealno. Sada nam se protiv Tuzle otvorilo u trećem, četvrtom minutu utakmice i bilo je psihološki puno lakše nastaviti utakmicu", rekao je Crnčević i dodao:

"U Posušju će biti puno teže nego protiv Tuzla sitija. Protiv Tuzle je derbi, igrali smo na domaćem terenu, pred našim navijačima, koji nam daju 50 odsto više snage. Igraćemo pred punim stadionom. Nedjelja je, jedan sat, lijepo vrijeme se očekuje. Ali, vidim i naši navijači dolaze, tako da ne sumnjam da će napraviti dobru atmosferu i da ćemo se osjećati kao da igramo na Grbavici".

M:tel Premijer liga BIH, 15.kolo:

Subota

Leotar – Sloboda 13.00

Rudar Prijedor – Velež 13.00

Zrinjski – Sarajevo 17.00

Nedjelja

Posušje – Željezničar 13.00

Radnik – Široki Brijeg

Tuzla siti – Borac 19.30