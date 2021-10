Optužili ga da ima 42 godine i uništili mu život: Minala našao klub - sa 17 izgledao kao matorac, sad je u trećoj ligi!

Ovaj fudbaler je postao poznat i prije nego što je postao punoljetan, ali ne zbog svojih igračkih sposobnosti...

Izvor: Instagram/Joseph Minala/Screenshot

Sjećate li se fudbalera Džozefa Minale? On je davne 2014. godine postao hit na društvenim mrežama, kada se pojavila njegova fotografija u dresu Lacija - ali tek kada je bilo objavljeno koliko ima godina.

Minala je već tada izgledao kao veteran iako je zvanično imao samo 17 godina, a nakon "mrlje" koja mu je upropastila karijeru, Kamerunac sada ima novi klub!

Džozef Minala je novi igrač Lućezea, italijanskog kluba koji se takmiči u Seriji C, trećem rangu tamošnjeg fudbala.

Minala (25) je u ponedjeljak predstavljen kao novi igrač Lućezea, u koji je stigao posle pozajmice u kineskom Ćingdau, a sve nakon što mu je istekao ugovor sa velikanom Lacijom. Prije Ćingdaa, Minala je bio na pozajmicama u Bariju, Latini i Salernitani i sada je konačno punopravan igrač nekog novog kluba.

Upravo u Laciju je Minala dospio u žižu javnosti, u klubu za koji je nastupio četiri puta. Minala je još prije sedam godina bio u centru pažnje, kada su se svi čudili kako tako mlad fudbaler može da izgleda tako staro.

Bio je optuživan da laže za svoje godine, pošto u Italiji vlada opšte nepovjerenje prema krštenicama igrača koji dolaze iz Afrike. Neki su čak tvrdili da Minala ima 42 godine.

Džozef Minala u dresu Lacija tokom 2014. godine.

Izvor: Profimedia

Minala je godinama kasnije otkrio da mu je ta "mrlja" usporila karijeru i da je bio blizu prelaska u Pari Sen Žermen.

"Imao sam priliku da odem u Francusku, da igram za Pari Sen Žermen, ali to se nije potrefilo. Mislim da bih danas imao drugačiju karijeru. Nekad ljudi ignorišu to da sam dobar igrač i gledaju me samo kroz taj kontroverzni aspekt", rekao je Džozef Minala početkom godine za "AFP".

Minala igra u veznom redu, a ostaje da vidimo hoće li malenom Lućezeu pomoći da se možda domogne Serije B...

(MONDO)