Senzacija u Kupu Njemačke: "Apotekari“ ispali od drugoligaša!

Ekipa Herarda Zioanea nalazi se u mini-krizi.

Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA

Bajer je sjajno startovao u Bundesligi, jedno vrijeme bio na diobi prvog mjesta sa bavarskim gigantom, ali je ekipa ušla u krizu i na posljednje tri utakmice, uključujući i večerašnju u drugom kolu Kupa, ne zna za pobjedu.

Nakon debakla od Bajerna gdje su gosti iz Minhena do poluvremena brojali do pet, Bajer je u prošlom kolu remizirao u Kelnu, i to nakon što su ispustili dva gola prednosti. Večeras su popularni „apotekari“ eliminisani iz Kupa Njemačke!

Bolji od njega, na njegovoj "Baj areni“ bio je Karlsrue, ekipa iz "Cvajte“.

Gosti su odnijeli pobjedu rezultatom 2:1, a golove za gostujući tim postigli su Keuto u 5. i Čoi Kjong-Rok u 63 minuti, dok je jedini gol za domaćine bio djelo Frimponga u 54. minuti.

U narednom susretu u okviru domaćeg šampionata, Bajer na svom stadionu dočekuje učesnika Lige šampiona, ekipu Volfsburga.

U toku su produžeci na utakmicama Bohum - Augzburg, Manhajm - Union Berlin i Dinamo Drezden - Sent Pauli.

KUP NJEMAČKE - šesnaestina finala

Bajer - Karlsrue 1:2

Bohum - Augzburg 2:2, nakon penala 5:4

Dinamo Drezden - Sent Pauli 2:3

Manhajm - Union Berlin 1:3

Hanover - Fortuna Diseldorf

Borusija Menhengladbah - Bajern Minhen

Jan Regensburg - Hanza

Štutgart - Keln (20.45)

Odigrano u utorak:

Projster Minster - Herta 1:3

Babelzberg - RB Lajpcig 0:1

Minhen 1860 - Šalke 1:0

Hofenhajm - Holštajn Kil 5:1

Borusija Dortmund - Ingolštat 2:0

Osnabrik - Frajburg 2:2, nakon penala 2:3

Nirnberg - HSV 1:1, nakon penala 2:4

Majnc - Arminija 3:2