Bio sam ubijeđen u jedno, a desilo se nešto sasvim drugo: Stanković priznao - KRIV SAM!

Crvena zvezda sada ima težak posao u prvenstvu poslije neuspjeha u prošlom meču.

Izvor: Youtube/Crvena zvezda /screenshot

Crvena zvezda više nema prava na kiks pošto je tim Dejana Stankovića poslije poraza od Radnika još dalje od Partizana koji je sve bliži jesenjoj tituli.

Pred duel sa Radničkim u Kragujevcu šef struke Dejan Stanković osvrnuo se na igru svog tima u prethodnom meču.

"Jedna utakmica koja nam je teško pala, jedan težak i bolan poraz koji sigurno nas je malkice pogodio, ali je to splet nekog dana gde se sve skupilo u taj dan. Jednostavno od 26. septembra do 8. oktobra smo imali osam momaka koji su imali koronu. Ali nije bio problem samo korona, problem je bio i njihov povratak, a problem je bio i momaka koji su igrali utakmicu za utakmicom. Kada su se sudarile te dvije strane jednostavno smo bili bez energije. Ali to ne menja naše ciljeve. Treba samo da dobro radimo, da uvidimo naše greške", istakao je on.

On je još jednom istakao da on preuzima svu odgovornost za poraz svog tima.

"Ja prihvatam svu odgovornost za tri izgubljena boda jer su oni igrali kako sam im ja rekao. Ja ne mogu da se stidim mojih momaka jer mogu da budem i tužan i nezadovoljan nekim stvarima, ali ne može nikad da me bude stid. Jer kroz šta su sve prošli u 50 i nešto utakmice i kakve su nam radosti donijeli, ja to ne zaboravljam i ja vjerujem u njih", dodao je Stanković.

Mitar Mrkela je poslije poraza od Radnika istakao da se stidi igre crveno-bijelih.

"Ja sam kriv za igru, igrali su onako kako sam im ja rekao. Ako treba neko da odgovara, to sam ja i nemam problem da to kažem jer su oni slušali moje instrukcije i onako kako smo spremili utakmicu ja sam bio ubijeđen u jedno, a desilo se nešto sasvim drugo", ponovio je Stanković.

Na kraju nije želio previše da se vraća na poraz svog tima već je zaključio da je ekipa imala loš dan.

"Analizirali smo, ali da se ja sad vraćam i da sa vraćam, ima dosta utakmica. Gdje smo griješili? Energetski smo bili potpuno prazni, reakcija na drugu loptu, na duel, sve se spojilo u jedan loš dan",rekao je Stanković, koga je najviše zabrinula igra njegove odbrane u tom meču.

"Jeftino smo primali golove što je mene najviše pogodilo. Neka naša lična karta je bila organizovanost defanzivnog bloka i jedne čvrste, jake odbrane. Mogu samo da čestitam Radniku, jedna ozbiljna utakmica sa njihove strane. Jedna dobra opomena za sve nas, odustajati nećemo sigurno", zaključio je šef struke crveno-bijelih.