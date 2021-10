Ako Mitrović ovako nastavi, daće 50 golova: Radi šta hoće u Čempionšipu, na putu je da sruši još jedan rekord!

Trenutno je u nestvarnoj formi, a ako ovako nastavi...

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović je sa još tri gola nastavio svoju golgetersku dominaciju u Čempionšipu i tako dođao do svog jubilarnog 60. gola u ovom takmičenju.

Već su Englezi primijetili da Srbin "radi šta hoće" u ovoj ligi, a sada engleski mediji pišu da bi mogao da obori rekord takmičenja.

Neke rekorde Čempionšipa je do sada oborio, a vrlo je izvjesno da će postaviti lični rekord po broju golova u drugom rangu engleskog fudbala u jednoj sezoni. Prije dvije godine je dao 26, a sada je već na 18.

Za samo 15 mečeva već je stigao do te brojke i ako bi nastavio ovim tempom do kraja sezone bi mogao da postigne 50 golova! Ipak to je nerealno, ali je mnogo prije polovine sezone stameni Smederevac postigao polovinu golova potrebnih za rekord.

U jednoj sezoni Čempionšipa najviše golova dao je Ajvan Toni koji je kao špic Brentforda dao 31 gol prošle sezone.

Ako nastavi i upola ovakvim tempom Mitrović će sigurno preći tu brojku.