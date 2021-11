Zrinjski ima slabosti, cilj je da ih nađemo i iskoristimo! Borac sutra gostuje lideru: Da shvatimo ozbiljnost utakmice! 

Derbi 16. kola m:tel Premijer lige BiH igra se sutra uveče od 19 časova, uz direktan prenos na TV Arena sport.

Fudbaleri Borca u pretposljednjem gostovanju u jesenjoj polusezoni, u subotu od 19 časova (TV Arena sport), gostuju lideru na tabeli, mostarskom Zrinjskom.

Branilac titule na ovo gostovanje putuje bez Bojana Pavlovića i Aleksandra Subića, koji su se tek danas priključili ekipi nakon preležanog korona virusa, ali i kapitena Stojana Vranješa, koji bi uskoro mogao da napusti Borac i otisne se put Azije.

"Čeka nas vjerovatno najteža utakmica do sada. Igramo protiv jednog protivnika koji je trenutno najbolji u Premijer ligi BiH, ekipa koja je primila najmanje golova (četiri, op.a.), a pri tome i jedna od ekipa koja je najviše postigla. Imaju dobre pojedince, Nemanju Bilbiju kao vođu ekipe, najboljim strijelcem lige, tako da nas čeka težak zadatak. Cilj je, normalno, ne izgubiti utakmicu, tražiti šanse u nekim slabostima koje postoje kod svake ekipe, pa i Zrinjskog. Treba da odigramo čvrsto, kao što smo to uradili i u prvom poluvremenu protiv Tuzla sitija na gostujućem terenu. Mislim da sa pravim pristupom i zalaganjem, uz uslov da igrači shvate ozbiljnost utakmice koja nam mnogo znači, možemo da ostanemo neporaženi. Ako pobijedimo, to bi nam dalo samopouzdanje i malo veći priključak ka samom vrhu. Ako bude padala kiša, ako teren bude blatnjav i ne tako dobar za igru, mislim da to neće odgovarati ni njima ni nama. I jedni i drugi traže posjed lopte, imaju kvalitetnih igrača za igru, tako da mislim da će takvo stanje terena biti hendikep i za jedne i za druge", istakao je trener Nemanja Miljanović u najavi utakmice.

Napadač Jovo Lukić je u prošlom kolu, u domaćem duelu sa Posušjem (3:0), postigao prvi premijerligaški gol u sezoni, a navijači se nadaju da bi golgeterski saldo mogao da popravi na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

"Mislim da nas očekuje jedna teška utakmica po teškom vremenu protiv ekipe koja je u formi i koja ima sjajne pojedince. Međutim, i mi isto tako imamo dobru ekipu, pa se nadam da ćemo ostvariti dobar rezultat. Mislim da nam bod trenutno ništa ne znači, velika je razlika između prvog i trećeg mjesta na kojem smo sada, tako da idemo da se nadmećemo sa rivalom i da pokušamo da donesemo bodove u Banjaluku."

U prvom dijelu sezone, Zrinjski je deklasirao Banjalučane rezultatom 1:5, u meču koji je "došao glave" Miljanovićevom prethodniku na klupi Zoranu Milinkoviću.

"Mislim da je to bio samo loš dan jer nikad do sad, pogotovo u Banjaluci, nismo izgubili sa tolikom razlikom. Idemo u Mostar da im sada pokažemo da se to slučajno desilo, da ne postane navika", poručio je Borčev ofanzivac.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 16. kolo

Subota:

Leotar – Široki Brijeg (13.00)

Radnik – Sarajevo (17.00)

Zrinjski – Borac (19.00)

Nedjelja:

Posušje – Tuzla siti (13.00)

Rudar Prijedor – Željezničar (13.00)

Ponedjeljak:

Sloboda – Velež (18.00)