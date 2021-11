"Ovaj meč može da nas odvede tamo gdje smo sanjali!" Trener Slobode više ne krije ambicije: Imamo dogovor u svlačionici!

"Jako nam je potrebna pomoć jer ova utakmica može da nas odvede tamo gdje smo samo mogli da sanjamo, gdje smo unutar svlačionice donijeli odluke da pokušamo da napravimo nešto što u skorije vrijeme nije uspjela nijedne generacija Slobode."

Trodnevno šesnaesto kolo m:tel Premijer lige BiH počinje u subotu duelom Leotara i Širokog Brijega, a završava prvog dana naredne sedmice, kada se sastaju Sloboda i Velež, stari rivali iz doba bivše Jugoslavije.

Ovaj meč u mnogo boljem raspoloženju dočekuju Tuzlaci koji su u boljem raspoloženju od Mostaraca, koji su se, tokom prethodnih nekoliko dana, suočili sa turbulencijama unutar kluba.

"Željno iščekujemo sljedeći susret, Velež je u svojim problemima kojih evidentno ima, sa puno oscilacija, ali jedan su od tri kluba koji ima najbolji roster. Bez obzira na probleme, sigurno će doći u Tuzlu u jakom sastavu gdje će pokušati da na fer i sportski način dođu do pobjede i vrate potrebno samopouzdanje pred nastavak prvenstva. Mi smo tu da im se suprotstavimo sportskim sredstvima, da pokušamo da ih zaustavimo i da stignemo do pobjede. Naravno da će biti teško, zbog terena i vremena, tako da očekujem 'rovovsku' borbu, te da naši momci prikažu jednu dobru i kvalitetnu partiju. U jednom smo dobrom ambijentu u i oko kluba i potrebno je da to na kvalitetan način iskoristimo. Bili smo u jednoj sličnoj poziciji, tad nismo bili pravi, kada smo doživjeli jedini domaći poraz od Sarajeva. Ne smijemo ući u utakmicu sa mišlju da će biti lako. Naravno da neće, Velež je ušao u ovu sezonu sa puno optimizma, sa puno samopouzdanja, i moramo da budemo oprezni", istakao je trener Slobode Mladen Žižović.

Sloboda je u ovom trenutku na četvrtom mjestu, uz bod manje od trećeplasiranog Borca.

Crveno-crni su hit prvenstva, a na polovini takmičenja više ne kriju ambicije...

"Na krilima dobrih rezultata i prošle utakmice, gdje smo savladali Zrinjski koji je ove sezone najkvalitetniji, pozivam publiku da podrži ove sjajne momke koji rade u uslovima za koje svi znamo. Nije idealno, bar što se tiče drugih premijerligaških klubova koji su ispred nas, ali puni energije i samopouzdanja dočekujemo utakmicu. Jako nam je potrebna pomoć jer ova utakmica može da nas odvede tamo gdje smo samo mogli da sanjamo. Mi smo unutar svlačionice donijeli odluke da pokušamo da napravimo nešto što u skorije vrijeme nije uspjela nijedna generacija Slobode. Da li ćemo uspjeti u tome, ne znam, nemamo nikakav pritisak, ali pozivam tuzlansku publiku da nam pomogne u tome", rekao je Žižović.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 16. kolo

Subota:

Leotar – Široki Brijeg (13.00)

Radnik – Sarajevo (17.00)

Zrinjski – Borac (19.00)

Nedjelja:

Posušje – Tuzla siti (13.00)

Rudar Prijedor – Željezničar (13.00)

Ponedjeljak:

Sloboda – Velež (18.00)