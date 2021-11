Timo Puki pred utakmicu sa "zmajevima": Imamo jasan cilj - drugo mjesto i baraž!

Napadač engleskog Noriča i reprezentativac Finske Timo Puki posebno je inspirisan kad igra protiv Bosne i Hercegovine.

Dosad je finski napadač "zmajevima" postigao četiri gola na tri utakmice, a pred gostovanje na "Bilinom polju" u Zenici (subota, 15.00) govorio je za zvanični sajt Fudbalskog saveza Finske.

"Želimo drugo mjesto u kvalifikacijama za Mundijal. Francuzi su vjerovatno sve riješili, ali bez obzira na to neće se opustiti protiv nas. Protiv BiH želimo da dođemo do pobjede i onda protiv Francuske osiguramo to drugo mjesto u grupi. Znamo da nas čekaju teške utakmice, ali naš cilj je jasan - to je druga pozicija na tabeli", rekao je Puki.

Ukoliko bude igrao u Zenici, a potom i tri dana kasnije u Finskoj protiv "trikolora", upisaće stotu utakmicu u nacionalnom dresu.

"Igrati 100 mečeva za Finsku je velika stvar. Uvijek kada igram za reprezentaciju, čast mi je nositi dres nacionalnog tima".

Osim toga, Puki je u oktobru protiv Kazahstana "preskočio" Jarija Litmanena po broju postignutih golova za nacionalni tim, postavši najboljih strijelac svih vremena u Finskoj sa 33 pogotka.

"Oboriti rekord je bilo ostvarenje sna. Prije nego što sam postao reprezentativac, nisam mogao ni da zamislim da će to biti moguće. Litmanen je finski fudbalski heroj pa je za mene bio zaista ponosan trenutak što sam ga preskočio i postao najbolji golgeter Finske. Nadam se da ću uspjeti postići još više golova da napravim što veću razliku kako me ne bi mlađi igrači brzo smijenili", istakao je napadač Noriča.

