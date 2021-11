Portugal nema igrača kao Tadić, a Ronaldo nije onaj... Legenda vjeruje u uspjeh Srbije

Njegov sin igra u reprezentaciji, a Ratko vjeruje u uspjeh Piksijevog tima.

Izvor: MN PRESS

Srbiju u nedjelju u Lisabonu očekuje najvažnija utakmica godine. Igra protiv Portugala za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, a selektor Stojković poručuje da će ići na pobjedu.

Dobro znamo da Portugal ima pravi drim-tim, međutim ponekad zaboravimo da i mi imamo majstore. Tako su Vlahović, Mitrović i Tadić u daleko najboljoj formi, nadavali su se golova ove jeseni u klubovima, a upravo jednoga od njih posebno hvali čuveni golman Ratko Svilar.

"Mitrović i Vlahović baš dobro igraju, Kostić i ko god bude desno - to će biti dobro sigurno!", analizira Svilar za "Kurir".

"Tadić, to je igrač kakvog Portugal nema. Ajaks sada nije pobijedio za vikend, odigrali su 0:0, a čitam u novinama on igrač utakmice i pri tom rezultatu", dodao je on.

Svilar, čiji sin Mile je u reprezentaciji Srbije, poručuje da su šanse 50:50, ali vjeruje da ako Srbija odigra napadački i ne bude se branila - može do velikog rezultata.

Dodaje da Portugal ima strašan tim, posebno u ofanzivi, ali ne treba da ih precijenimo.

"Ako ćemo pošteno, Ronaldo nije onaj Ronaldo od nekada. Daje on golove, ali je već stariji, nije to ta hitrina i sve ostalo. Može da mu se parira", poručuje Svilar i dodaje:

"Koju god utakmicu da sam gledao, izgledali smo dobro. A onu gdje nije bilo baš to najbolje, protiv Luksemburga, riješili smo u svoju korist. Što isto dosta govori. Samo ne treba da se branimo, jer ako se braniš 90 minuta, kad-tad desiće ti se propust".

(MONDO/Kurir)