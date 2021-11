Imaju 17 godina, a nose torbice od 500 evra: Filipa šokiralo šta je vidio u Real Madridu - tako nestaju talenti!

U Madridu je proveo nekoliko godina i tamo vidio i kako ne bi trebalo da se razvija mladi čovjek i fudbaler.

Izvor: Profimedia/Mutsu Kawamori/AFLO

Povremeni austrijski reprezenativac Filip Linhart (25) bio je svojevremeno veliki talenat, čiji je fudbalski dar prepoznao Real Madrid i 2014. ga doveo iz Rapida.

Linhart je u Madridu proveo tri godine, stigao je i da debituje za prvi tim pod vođstvom Rafe Beniteza 2015, ali ipak nije ostavio trag za Santjago Bernabeu.

Od kada je 107. otišao u Frajburg, Linhart je dobio šansu da napreduje, ali i da se sa distance osvrne na ono što je vidio u Madridu. A, jedno mu se uopšte nije svidjelo.

"Bio sam iznenađen dok sam gledao da igrači mlađi od 17 godina šetaju okolo sa neseserima od 500 evra. Ne mislim da je to neophodno, ni da je dobro kada mladi fudbaler zarađuje toliko novca. Tako se gubi svijest o tome šta je zaista važno u karijeri. Tako gubiš mlade talente", rekao je Linhart za "Transfermarkt".

/Na slici: Linhart skroz desno, u sredini Serhio Regilon, sada igrač Totenhema/

Kada ga pitaju za razliku Frajburga i Reala, on odgovara kratko: "Frajburg je više porodični klub i zbog toga je poseban. Drugačije je u Realu".

Naravno, uprkos neuspješnoj epizodi u kraljevskom klubu, on bi prihvatio šansu da se vrati.

"Bio bi to veliki skok za mene. Morao bih da mnogo napredujem da bi to bilo moguće. Volio bih da dobijem šansu da se vratim. Bilo je to veliko iskustvo za mene i ne bih odbio", dodao je austrijski defanzivac.