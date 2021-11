Piksi otkrio loše vijest -nova povreda pred Portugal! Defanzivac ne putuje, Srbija će morati bez njega!

Selektor na konferenciji nakon meča protiv Katara pojasnio kadrovsku situaciju u timu.

Izvor: MNPRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije maksimalno ozbiljno shvatila je prijateljski susret protiv Katara i do vrha napunila mrežu gostiju. Golovima Saše Lukića, Luke Jovića, Dušana Vlahovića i Sergeja Milinković-Savića upisan je ubedljiv trijumf (4:0) pred put u Portugal.

Tamo će Srbija igrati finale kvalifikacija za Mundijal u Kataru, a pobjeda će joj garantovati prvo mjesto u grupi i direktan odlazak na Svjetsko prvenstvo. To je prvi cilj koji je pred sebe kao selektora postavio legendarni Dragan Stojković Piksi, koji je i nakon pobjede protiv Katara govorio o Portugalu.

I pored odlične partije, ipak ima loših vijesti. To je da će Srbija biti oslabljena u Lisabonu.

"Ja tim za sljedeću utakmicu, protiv Portugala, znam. Tu nemam nikakvih dilema. Ipak, treba sačekati i nedjelju pošto se dešavaju neke stvari. Neće biti u stroju ni Nastasić, njegov list ne može da izdrži ove napore. On se sutra vraća u Firencu. Sačekajte nedjelju da vidimo zdravstveni bilten."

Ocjena cijele utakmice i da li je zbog samo 1:0 na poluvremenu mijenjao čak četvoricu igrača na poluvremenu.

"Utakmica večeras je bila upravo onakva kakvu smo očekivali. Po dogovoru smo odigrali vrlo strpljivo. To što smo postigli jedan gol me nije natjeralo da mijenjam, ranije smo napravili planove. Oni su bili baš onakvi kakve ste vidjeli. Rezultat večeras nije bio prioritet, to sam rekao i igračima na sastanku", rekao je selektor.

Luka Jović je postigao tek drugi gol od kako je Piksi selektor, a pogoci mu sigurno znače.

"Raduje me svaki gol, igračima poput njega potrebni su golovi zbog samopouzdanja. Malo igra u Realu, pa ovo znači i njemu i nama."

Reprezentacija Srbije imala je podršku od tek oko 2.000 navijača, a mnogo bi ljepše bilo da je stadion bio puniji.

"Ne obazirem se na spoljne fakore, fokusiran sam na svoj posao i mislim da ga odgovorno radim. Bilo bi ljepše da je bilo više ljudi na tribinama, a htio bih da se zahvalim onima koji su došli da podrže reprezentaciju", rekao je selektor

Da li bi se nešto o timu za Portugal moglo zaključiti na osnovu večerašnje minutaže? Selektor je ostao tajnovit...

"Generalno ova utakmica dobro dolazi pred tu najvažniju utakmicu kvalifikacija. Sve ovo što ste vidjeli, to je ono što smo željeli. Minutaža koju je svako od igrača dobio iskoristio je i doprinio je rezultatu naše selekcije. Rezultat je isti kao u Debrecinu, pa je to realan odnos snaga u našu korist", pojasnio je Piksi.

Da li će Dragan Stojković požuriti da stigne na prenos meča Irske i Portugala?

"Da, gledaćemo večeras, šta bismo drugo radili. Biće to lijepa utakmica. Nema tajni između nas i Portugala. Za Srbiju je važno da gleda samo sebe. Velika je važnost te utakmice u nedjelju, daćemo sve od sebe", zaključio je selektor Dragan Stojković Piksi.