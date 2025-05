Bivši broj 1 poslije otkaza Endiju Mareju: Novaku Đokoviću ne treba trener već motivacija!

Džim Kurijer je istakao da je Novaku Đokoviću mnogo potrebnija motivacija nego novi trener nakon odlaska Endija Mareja.

Nekadašnji najbolji teniser svijeta Džim Kurijer pričao je o trenutnoj situaciji sa Novakom Đokovićem i iznio jedno zanimljivo gledište. On smatra da je Đoković teniski dovoljno potkovan i da dobro poznaje svoje tijelo i sve rivale, te da mu trener nije potreban. Poslije razlaza sa Endijem Marejem on smatra da Đokoviću nedostaje samo - motivacija.

"Novaku nije potreban trener nego motivacija! Ni meni nije jasno u kakvoj je situaciji Đoković manje od dvije nedjelje prije Rolan Garosa. Čini mi se da je on potpuno zdrav, samo motiv mu nedostaje. Možda mu je potrebno nešto ekstra da bi bio spreman za novi juriš na Garos i Vimbldon, gdje je njemu najvažnije. Njegov tenis nije sada dobar koliko bi trebalo da bude”, rekao je Džim Kurijer.

Kurijer je i sam bio vrhunski teniser i ima dva osvojena Australijan opena i dva osvojena Rolan Garosa, uz finala na Vimbldonu i US Openu. Bio je i najbolji na svijetu, osvajao je Dejvis kup dva puta i kao krunski dokaz za svoje tvrdnje pokazuje prstom na Olimpijske igre. "Ko je bio Novakov trener na Olimpijskim igrama kada je osvojio zlatnu medalju? Baš tako, on sve može i sam", istakao je on.

Mnoge je, pa i Kurijera iznenadila saradnja Novaka Đokovića i Endija Mareja. Na kraju je to završeno bez uspjeha, nakon šest mjeseci bez trofeja rastala su se dva nekadašnja velika rivala. Otkaz Mareju je za Amerikanca mnogo manji šok od njegovog postavljanja za trenera.

"Još veće iznenađenje je bilo da su njih dvojica uopšte počeli da rade. To je zaista bio šok. Kada je to krajem prošle godine objelodanjeno, ljudi su pomislili da će to biti dobro za Novaka, da će dobiti inspiraciju. U Australiji je sve sjajno funkcionisalo kada je Novak savladao Alkaraza. Nažalost, povrijedio se u tom meču i nismo ga vidjeli da opet igra dobro sve do Majamija. Dobio je tamo dva fenomenalna meča u četvrtfinalu i polufinalu, a onda na finale izašao sa otečenim okom i izgubio od Menšika, od koga bi vjerovatno izgubio i da je sve bilo u redu. A ni sezona na šljaci nije počela kako bi Endi i Novak željeli", rekao je na kraju Kurijer.

