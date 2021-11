Srbiju čeka 10 utakmica do Mundijala! Sve što treba da znate o "orlovima" u 2022!

Dug je put do Svjetskog prvenstva, a selekcija Dragana Stojkovića Piksija će do početka takmičenja u Kataru najvjerovatnije odigrati dvocifren broj mečeva, od kojih će neke biti i takmičarskog karaktera.

Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u nedjelju uveče na Svjetsko prvenstvo izvanrednom pobjedom protiv Portugala! Heroj Aleksandar Mitrović odveo je golom u 90. minutu Orlove u Katar, izbjegavši paklen baraž u kojem će biti dva posljednja prvaka Evrope.

Ali do Mundijala ima još tačno 370 dana i do tada bi Piksijeva Srbija mogla da odigra čak 10 utakmica. Pred vama je vodič za sve što čeka Orlove u 2022. godini!

Srbija je plasmanom na Mundijal postala deveta selekcija koja je to uspela. Do sada znamo 11 od 32 imena učesnika turnira koji će se u Kataru održati od 21. novembra do 18. decembra 2022. godine.

Ali koliko je dug put do tamo najbolje govori i da će selekcija Dragana Stojkovića do prvog meča na Mundijalu vjerovatno odigrati dvocifren broj mečeva!

SVE POČINJE U MARTU - DRUGI STREPE, SRBIJA UŽIVA

Prve dvije utakmice, Srbija bi trebalo da odigra u martu i to prijateljskog karaktera. Dok Italija, Portugal i druge evropske selekcije budu igrale baraž za popunu tri preostala mjesta na Svjetskom prvenstvu, "orlovi" će moći da se komotno spremaju za novembar.

Između 21. i 29. marta će se igrati mečevi u FIFA kalendaru, a Stojković će imati priliku da testira Srbiju u prijateljskim susretima.

Ubrzo poslije toga, 1. aprila, Srbija će se naći na žrijebu grupne faze Svjetskog prvenstva, kada ćemo konačno saznati rivale u Kataru.

ČAK ČETIRI UTAKMICE U JUNU - I TO VAŽNE

U svom ludilu nakon plasmana na Mundijal, nikome to nije bilo ni na kraj pameti, ali je vrijedno spomenuti - Srbija će narednog juna igrati čak četiri utakmice i to u Ligi nacija!

Naime, "orlovi" će 16. decembra ove godine biti dio još jednog žrijeba, za treću sezonu UEFA Lige nacija, a i ovoga puta će igrati u B diviziji. Ovo takmičenje je važno jer bi odličan rezultat tokom 2022. mogao da ih "pogura" u jači šešir pred žrijeb za kvalifikacije za EURO 2024.

Srbija će krajem ove godine saznati imena rivala, a potom će u junu igrati četiri utakmice. Svi mečevi će biti igrani između 2. i 14. juna, pa će u toj seriji mečeva i "orlovi" moći da se dobro pripreme za turnirsko takmičenje koje ih očekuje u Kataru.

MEČEVI I U SEPTEMBRU I OKTOBRU

Srbija će poslije toga imati manju pauzu, pa će u septembru odigrati preostale dvije utakmice Lige nacija. Ti mečevi su na programu između 22. i 27. septembra.

Kako će Orlovi imati tri protivnika u Ligi nacija i sa svakim će odmjeriti snage dva puta, u septembru 2022. ćemo poslije 5. i 6. kola saznati da li je možda Srbija obezbijedila plasman u najjaču A diviziju.

Naredna reprezentativna pauza će biti na programu najverovatnije od 4. do 12. oktobra (čeka se potvrda FIFA), a ostaje da vidimo koliko će tada Srbija imati obaveza. Možda jednu, a možda i dvije prijateljske utakmice, u zavisnosti šta u stručnom štabu Stojkovića procijene da je najbolje.

ZAVRŠNE PRIPREME I ODLAZAK U KATAR

I na kraju, novembar 2022! Prijateljski mečevi pred Mundijal će se igrati najvjerovatnije od 8. do 16. novembra - za neke selekcije i kasnije u zavisnosti kad startuju na Mundijal - a Srbija bi u tom periodu trebalo da igra makar jedan prijateljski meč, ako ne i više.

Sve zavisi kako budu organizovane najjače evropske lige zbog velikih promjena u kalendaru takmičenja koje ih očekuju zbog "selidbe" Svjetskog prvenstva iz juna i jula u novembar i decembar.

Srbija će potom od 21. novembra biti deo najveće fudbalske smotre, a želja svih navijača Orlova biće da Stojkovićeva ekipa u Kataru što "dublje" zagazi u decembar... Zdravko Mamić je za MONDOrekao da Srbiju priželjkuje u finalu 18. decembra, ali samo ako budu igrali protiv Hrvatske.

