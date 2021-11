Umro mi je prijatelj iz Srbije, nije htio da se vakciniše: Miha primio treću dozu, pa otkrio novinarima tužnu priču!

Trener Bolonje i nekadašnji selektor Srbije je apelovao na sve da se vakcinišu.

Trener Bolonje Siniša Mihajlović ranije ove sezone bio je tema italijanskih medija kada se pominjalo da bi mogao da dobije otkaz, a sada je razlog za to njegova izjava.

Legendarni "Miha" primio je treću dozu vakcine protiv korona virusa, a tamošnjim medijima otkrio tužnu priču o njegovom prijatelju koji je to odbijao da uradi.

Mihajlović je nedavno imao problema s groznicom, za koju su mnogi mislili da je reakcija na vakcinu. Sada je za "Korijere delo sport" uputio apel svima da se vakcinišu, navodeći i poseban razlog zbog kojeg je to potrebno uraditi.

"Neophodno je da se vakcinišete, to vam spašava život. Imao sam transplataciju, dobio sam treću dozu i sada sam dobro. Nažalost, prekjuče u Srbiji je preminuo moj prijatelj od 56 godina. Nije htio da se vakciniše, otišao je u bolnicu i umro", rekao je Mihajlović italijanskim medijima.

On je nastavio sa obrazlaganjem.

"Kada je izbila ova pandemija, svi smo pričali o vakcini i da smo jedva čekali da to uradimo. Sada kada je stigla vakcina, stvarno je glupo ne vakcinisati se. To ne mogu da razumijem. Vakcinišite se, spasite živote i vama i drugima. Ako živite u zajednici i ne želite da se vakcinišete, to nije nešto što se tiče samo vas", rekao je Siniša Mihajlović.

