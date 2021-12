Gdje je TV prenos Partizan - Anortozis i sve što treba da znate o meču! Sastavi, povrede i dvije opcije do cilja!

Sve što treba da znate o duelu u Humskoj.

Novi najvažniji meč za fudbalere Partizana u tekućoj sezoni.

Imali su već takva dva, protiv Sočija i Santa Klare i oba su završena onako kako su željeli, voljeli bi da se ta dobra serija nastavi.

U posljednjem kolu grupne faze Lige konferencija dočekuju Anortozis i sudbinu drže u svojim rukama.

Donosimo vam pregled najvažijih informacija uoči ključnog duela crno-bijelih.

KAD I GDJE SE IGRA?

Duel šestog kola "B" grupe u Ligi konferencija igra se u Humskoj sa početkom u 18.45h.

Prethodni duel ovih timova pripao je srpskom timu. Na Kipru je bilo 2:0 za Partizan, a golove su dali Kvinsi Menig i Rikardo Gomeš.

GDJE JE PRENOS?

Direktan prenos ove utakmice moći će te da pratite na Areni sport 1.

Takođe, podsjećamo vas i da će tekstualni prenos biti na MONDU.

SASTAV PARTIZANA

U najavi utakmice je Aleksandar Stanojević potvrdio da postoje kadrovski problemi i da neće moći da računa na neke igrače i ko je sve pod upitnikom.

Na MONDU ste već mogli da pročitate kakav sastav očekujemo, a evo i kako će stvari najvjerovatnije da izgledaju na terenu:

Popović - Živković, Vujačić, Saničanin, Urošević - Jojić, Zdjelar - Menig, Pavlović, Jović - Rikardo.

DO PROLJEĆA - DVIJE SIGURNE OPCIJE!

Partizan je mogao odavno da obezbijedi evropsko proljeće, pa i prvo mjesto u grupi, ali je samo jedan osvojen bod iz prethodna tri evropska meča zakomplikovao stvari.

Jedna stvar je jasna, crno-bijeli ne mogu da budu prvi, bez obzira na rezultat u Beogradu i u Belgiji gdje igraju Gent i Flora. Ali, najvažnija stvar je da sve drže u svojim rukama.

Pobjeda garantuje Partizanu drugo mjesto i plasman u šesnaestinu finala Lige konferencija. Za to im je dovoljan i bod, ali su već potvrdili da ne planiraju da kalkulišu i da rizikuju.

"O tome da je bod dovoljan ćemo razmišljati u 85. minutu, do tada nećemo. Do tada samo mislimo na pobjedu", poručio je Stanojević i jasno stavio do znanja plan.

Ono što Partizanu nikako ne odgovara je eventualni poraz. U tom slučaju bi morali da navijaju da Flora ne pobijedi u Belgiji.

Dvije sigurne opcije postoje, ali crno-bijeli razmišljaju samo o jednoj...