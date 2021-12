Najviše bih volio da Rikardo izađe u 60. minutu: Stanoje raspoložen za meč godine - Partizan je najbolji kad je moranje!

Trener Partizana je svjestan važnosti utakmice koja njegovu ekipu očekuje u četvrtak uveče.

Fudbaleri Partizana u četvrtak igraju presudnu utakmicu u Konferencijskoj ligi, pošto će protiv Anortozisa (18.45) pokušati da pred svojim navijačima obezbijedi plasman u nokaut fazu takmičenja.

Crno-bijeli dočekuju kiparski tim u posljednjem kolu grupne faze, a timu Aleksandra Stanojevića biće potreban makar bod da ostvari svoj cilj.

Partizan je u prvom meču protiv Anortozisa na Kipru slavio 2:0, čime je i otvorio grupnu fazu Konferencijske lige, ali je samo jedan osvojen bod iz posljednja tri meča uticao da crno-bijeli već do sada nisu obezbijedili plasman u narednu rundu takmičenja.

Trener Aleksandar Stanojević je svjestan važnosti utakmice.

"Svi znamo šta ova utakmica nosi i kakav je značaj utakmice. Bitno je za sve nas iz 1.000 razloga. S druge strane, imamo određenih kadrovskih problema, kraj polusezone je i dosta povreda se nagomilalo. Imamo problem s Pantićem koji gotovo sigurno neće biti u konkurenciji. Šćekić je s manjim problem i ostaje da vidimo. Zato nam treba pomoć navijača. Znate kako smo ušli u Evropu. Najiskrenije kažem da su nas navijači uveli u grupnu fazu fanatičnim navijanjem. Čujemo i da Kiprani dolaze u velikom broju, s velikim brojem navijača. Potrebna nam je pozitivna energija i podrška", počeo je Stanojević na konferenciji za medije.

Trener crno-bijelih odgovara i da li je ovo najvažnija utakmica za njegovu ekipu ove godine.

"Prvo, u fudbalu je posljednja utakmica uvijek najvažnija. Ova je stvarno specifična jer te vodi ili ne vodi do proleća u Evropi. Možemo da kažemo da je najvažnija. Anortozis igra promjenljivo cijele sezone, u stanju su da pobjede Gent kod kuće, vode 2:0 protiv Flore pa bude 2:2. To je nepredvidiva ekipa koja uvijek može da vas iznenadi. Da li će neko od njihovih igrača doći ili ne, ne znamo. Ali rotiraju dosta i nikad se ne zna baš ko će da igra. Imaju veliki fond igrača, uglavnom su stranci njihovi igrači."

Utakmica u Beogradu biće specifična jer i Anortozis pobjedom može da se plasira u nokaut fazu.

"Oni s jedne strane igraju rasterećeno - u gostima, došli su da i oni mogu za sebe da odlučuju. Rizikovaće u nekom traju utakmice, ali utakmica traje 90 minuta. Možete da rizikujete u 90. minutu i da pobijedite i odete dalje. Duga je utakmica. Nećemo da izmišljamo mnogo, igraćemo na način koji nas krasi. Imamo naravno i plan B ako treba da jurimo rezultat."

Činjenica da Partizanu i bod odgovora za prolaz dalje nije nešto o čemu Stanojević razmišlja.

"O tome da je bod dovoljan ćemo razmišljati u 85. minutu, do tada nećemo. Do tada samo mislimo na pobjedu. Razmišljamo o svemu, da ne bih otkrivao više, ali razmišljamo i da mijenjamo formaciju."

Partizanu je i ovaj meč "moranje" - kao što su bili susreti protiv Sočija i Santa Klare u Beogradu. Trenera crno-bijelih to raduje.

"Svaka utakmica nam je moranje, ali lijepo ste rekli. Kad su bile eliminacione utakmice, kvalifikacione, mi smo bili pravi, karakter nam je bio izuzetan, do 90. i 120. smo znali da znamo šta hoćemo. To mi daje određeno samopouzdanje pred sutrašnju utakmicu."

Mladi igrači Partizana Marko Milovanović i Nemanja Jović su riješili meč protiv Novog Pazara svojim golovima i ulascima s klupe. Koliko se može na njih računati protiv Anortozisa?

"U dobroj su formi, Jović već neko vrijeme nagovještava samo mora da bude konstantniji, Milovanović se dokazuje svakim danom. Nema tu mlađi ili neiskusni, ako se pokazuju, imaju šanse da igraju u zavisnosti od toga kako počnemo i kako se budu odvijale stvari na terenu."

Partizan će posebnih problema imati na mjestu polušpica gdje nema ni Bibarsa Natha, a najvjerovatnije ni Danila Pantića.

"Dača Pantič nam izuzetno znači i u odličnoj je formi bio, tako da je to hendikep za nas. Tri nosioca igre nisu sa nama, ali Dača će danas pokušati da trenira. Iako mu nalazi pokazuju da ne može da igra. Lazar Pavlović je dobro igrao, vjerujem u svakog igrača i zato i rotiram dosta. Pokazatelj mojih rotacija je da vjerujem u sve njih. Vjerujem da on može da odgovori dobro. Što se tiče Holendera, raduje me i njegov povratak. On je rekao da se prvi put bolje osjeća poslije duže vremena, prvi put je onako 100% spreman."

Na konstataciju da li bi možda Milovanović mogao da zamijeni Rikarda u nekom trenutku na ovom meču, Stanojević je odgovorio na šaljiv način.

"Ja bih volio Rikardo da izađe u 60. minutu... Šalu na stranu, razmišljamo o svim scenarijima. Danas ću da ih opteretim kako da otvorimo utakmicu, a te stvari ćemo da ostavimo za sutra. Ali 60. minut je najbolja varijanta da izađe Rikardo", aludirao je Aleksandar Stanojević na kraju na činjenicu da bi to značilo ubjedljivo vođstvo u odlučujućem meču u Konferencijskoj ligi.

