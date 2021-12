On je noćna mora Zvezde - Odbranio 3 penala na Marakani: Ispunio san, pa čitao Falka, Ivanića i Kataija sa bijele tačke!

Na dva meča igrači Zvezde šutnuli su mu četiri penala i dali samo jedan!

Crvena zvezda ne može da pobijedi Radnik i to je najveća prepreka ka tituli! Ove sezone je ekipa koju vodi Dušan Đorđević prvo savladala crveno-bijele u Surdulici, a onda je na "Marakani" njegov tim odigrao neriješeno.

A opet je jedan od heroja bio mladi 22-godišnji golman Stefan Ranđelović! Div među stativama tima iz Surdulice je lokalni momak koji je na svom drugom meču na "Marakani" uspio da dođe do trećeg penala u kome je sačuvao mrežu!

Sada je prvi penal za Crvenu zvezdu dosuđen u 36. minutu i Aleksandar Katai ga je pretvorio u gol. Sedam minuta kasnije mladi Ranđelović je uspio da se postavi odlično, lopta je prešla preko noge i Katai je prebacio loptu preko prečke. A slične stvari smo gledali i prošle sezone!

Ranđelović je prije sedam meseci morao da ulazi sa klupe kada se prvi golman Radnika Ivan Kostić povrijedio, a kada je ušao uspio je da odbrani jedanaesterce Falku i Ivaniću!

"Ne mogu riječima opisati taj osjećaj. Bilo mi je krivo zbog Kostića jer se povrijedio, ali opet kada sam dobio povjerenje trenera i kada mi je on rekao ‘hajde, možeš ti to’, to mi je stvorilo veliku motivaciju", rekao je za MONDO poslije tog meča.

Tada još uvijek nije uspio Ranđelović da se izbori za mjesto prvog golmana ekipe, a dva odbranjena penala i to što je u finišu tog meča "skinuo" zicer Pavkovu nisu rezultatski značili, jer je Zvezda taj meč dobila. Ipak ono što je tada rekao, da penale redovno uspijeva da odbrani, sada se ponovo ispostavilo kao tačno.

"Tu su u pitanju dosta psihičke stvari, da prodrete u glavu igrača, da shvatite kako će on to tehnički izvesti. Da li će šutirati svom snagom ili čeka golmana. Imam dosta penala u svojim rukama, branio sam ih dosta. Nisam baš sve, ali posljednji penal sam primio na pripremama", naglasio je tada za MONDO Ranđelović.

A tada je otkrio i da je od malih nogu navijač Crvene zvezde i da mu je uvijek bio san da makar kao navijač dođe na "Marakanu". Sada u drugom uzastopnom meču na tom stadionu uspijeva ono što je najteže u golmanskom poslu - da ne primi gol iz penala.

"Ne znam šta da kažem, to je osjećaj koji se ne opisuje tek tako. Kad ste mali, kad ste u osnovnoj školi imate san da upoznate igrača Zvezde. Da stupite na 'Marakanu' u bilo kom smislu, da li u igračkom, da li na sjeveru kao navijač, to je prelijep osjećaj. Još da uđem sa klupe odbranim dva penala i nekoliko zicera, to je stvarno dječački san koji se rijetko dešava", kaže nam ushićeni Ranđelović.

Prošle godine je bio drugi golman koji je uspio da sakupi neke seniorske minute, a sada je neprikosnoveni prvi izbor među stativama Radnika. Rođeni Surduličanin i ljubimac navijača, još u aprilu ka daje odbranio čak dva penala na "Marakani" pokazao je da je obje noge na zemlji.

"Iskreno, ne bih imao riječi hvale za sebe jer imam 22 godine i moram mnogo da napredujem i da radim. Moram da slušam trenera, gledam druge golmane i da se usavršavam: To što sam odbranio dva penala i imao neke dobre odbrane ne mora da znači da ću biti na nekom top nivou gdje ću braniti u Zvezdi ili Partizanu", istakao je tada Ranđelović.

Od tada do danas je vidno napredovao, a ono što mu je specijalnost, da brani penale, nije zaboravio.