Ovakve stvari ne smiju da se dešavaju Crvenoj zvezdi! Stankoviću je sve jasno nakon kiksa - Kad se to desi stigne kazna!

Nije dužio Dejan Stanković, u nekoliko rečenica je sve objasnio.

Izvor: Arenasport 1/printscreen

Crvena zvezda ima tim koji im je rak rana ove sezone, a to je Radnik iz Surdulice! Ekipa Dušana Đorđevića je drugi put ove sezone uzela bodove crveno-bijelima, ovoga puta na "Marakani".

Trener šampiona Srbije Dejan Stanković bio je vidno nezadovoljan izdanjem svog tima i izgubljenim bodovima u meču u kome je Katai šutirao dva penala.

"Ima faktor da, kad promašiš dvije šanse koje si uspio da stvoriš, na kraju stigne kazna. Uvijek je teško igrati utakmicu poslije Evrope, ali smo mislili da idemo do kraja", rekao je Stanković.

On je istakao da ovakve stvari ne smiju da se dešavaju timu koiji juri titulu.

"Ali to ne opravdava to što smo izgubili bodove. Dugo je prvenstvo, idemo dalje, ali ovakve stvari ne smiju da se dešavaju Crvenoj zvezdi, pogotovo ne kod kuće", dodao je on.

Sa druge strane Dušan Đorđević je i te kako imao razloga za ponos. Njegov tim je u Surdulici savladao Zvezdu, a sada su uspjeli da dođu do boda!

"Zvezda je imala nekoliko prilika, dva penala od kojih je jedan iskoristila, a drugi nije. Možda je Zvezda, sigurno jeste potrošena poslije Evrope, mi smo malo svježiji i iskoristili smo veliki momenat i uzeli bod", naglasio je on.