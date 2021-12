Ovo je istina o Prosinečkom u Zvezdi, 34 godine sam ćutao: Ćiro Blažević progovorio - sve su uradili iza mojih leđa!

Slavni hrvatski stručnjak riješio je da otkrije šta se zapravo dešavalo 1987. godine, kada je Prosinečki iz Dinamo Zagreba stigao u Zvezdu.

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

I dok je nekadašnji igrač Dinamo Zagreba i reprezentacije Hrvatske Silvio Marić otkrio kako je Robert Prosinečki 1997. bio ubijeđen da će tadašnja Kroacija pobijediti Partizan u kvalifikacijama za Ligu šampiona, legendarni Miroslav Ćiro Blažević je otkrio nepoznate detalje iz karijere Prosinečkog.

"Trener svih trenera", kako su Blaževića prozvali u Hrvatskoj, otkrio je nove detalje o tome kako je Prosinečki iz Dinama prešao u Crvenu zvezdu i da nije trebalo da se stvari tako odigraju.

Blažević prethodne 34 godine bio označavan kao neko ko je olako odustao od Prosinečkog i da nije potreban Dinamo Zagrebu. Prosinečki je te 1987. otišao u Crvenu zvezdu, sa kojom će četiri godine kasnije osvojiti titulu prvaka Evrope.

Ali Blažević u intervjuu za "Sportske novosti" tvrdi da se stvari nisu baš tako odigrale.

"Novinari su pisali da sam budala, kako nisam vidio takav talenat. Naravno da sam ga vidio. Igrali smo prvenstvenu utakmicu sa Željezničarom u Zagrebu, a prije smo potpisali ugovor sa Prosinečkim. Zaigrao je, dao gol i bio sam miran", počeo je Blažević.

"A sad ću otkriti što nikad nikome nisam rekao, žao mi je što je lošeg zdravlja kao i ja, ali vrijeme je da ljudi nakon 34 godine saznaju istinu. Ante Pavlović poništio je taj ugovor s obrazloženjem da nije potpisan u prostorijama Saveza. Kako ćete na ulici potpisati, rekao je. Iskreno, nisam znao za to. I tako je Prosinečkog odveo u Crvenu zvezdu", otkrio je Ćiro Blažević.

On tvrdi da tu priču može da potvrdi i sam Prosinečki.

"To je istina, sve drugo su laži. Prosinečki i ja se ljubimo, grlimo i volimo svaki put kad se vidimo, samo čekam kad će progovoriti tu istinu. Dosta mi je priča da je Ćiro darovao Zvezdi Prosinečkog. Nije tačno. Prosinečki je bio dijete, njega je vodio otac u kompaniji s Pavlovićem koji je imao relacije u Zvezdi, bio je glavni sekretar FSJ i obećao im je da će sve srediti. Iza mojih leđa. Bio sam previše administrativno naivan, nisam znao da je u stanju poništiti što sam potpisao."

Do danas je ostala zapamćena Blaževićeva izjava da će "pocijepati trenersku diplomu ako Prosinečki postane igrač", a on objašnjava zbog čega je to rekao.

"To sam rekao u vrijeme kad je vladao nevjerovatan antagonizam između očeva Zvonimira Bobana i Prosinečkog. Bili su veliki talenti, ali imali su taj problem. Da ste bili trener na mom mjestu, ne biste mogli da spavate kako da pomirite Đuru Prosinečkog i Marinka Bobana. Mene je njihov odnos vodio do ludila. Svako je vidio da su to dva bisera, ali rekao sam pokojnom spikeru na radiju Ivici Jurišiću da Prosinečki nikad neće biti igrač. Budala sam bio, mlad sam bio, sada bih to klinac rekao. Ali to sam učinio u duhu strategije kako da spasim sve zajedno. Najvažnija stvar u cijeloj priči je da je Pavlović poslao Prosinečkog u Beograd. Pitajte Prosinečkog, neka kaže", zaključio je Ćiro Blažević, čovjek koji je Hrvatsku sa Prosinečkim i Bobanom u timu 1998. godine vodio do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

Prosinečki je nakon evropske titule sa Zvezdom nosio i dresove Real Madrida, Barselone, Sevilje, Standarda iz Liježa, Portsmuta, a u jednom trenutku se vratio i u Dinamo Zagreb.