Nikad iz Partizana neću otići zbog drugog kluba: Stanojević otvoreno - Za Superligu je 10 ekipa, prošla su ta vremena...

Trener Partizana na kraju 2021. u opširnom razgovoru sumirao utiske nakon vrlo uspješne polusezone.

Nova godina u Partizanu se ovoga puta dočekuje sa širokim osmijehom na licu. Baš kako je i Aleksandar Stanojević pozdravio novinare u završnom razgovoru na isteku 2021. godine.

Partizan je lider Superlige sa pet bodova prednosti, u Evropi je obezbijeđeno proljeće, a u Kupu Srbije sve ide kako treba. Nije ni čudo da se 2022. dočekuje sa velikim očekivanjima i nadanjima da će i trofeji ponovo početi da stižu u Humsku.

Jasno je svima - Partizanu je cilj titula, a onda i dupla kruna. U Konferencijskoj ligi je ostvaren zacrtan cilj, pa sada trener Stanojević može u mirnom tonu da podvlači crtu na kraju godine.

Sa željom da se u novoj nastavi u istom ritmu.

"Jesam zadovoljan. Rezultat kreira mišljenje. Jedna neriješena utakmica može sve da okrene. Svi smo bili kao jedan, pokazali da je svaki igrač bitan, što se vidjelo u posljednje vrijeme kad nam je nedostajalo četiri-pet igrača nosilaca. Najviše me raduje gol-razlika (56:7). Dajemo 2,7 golova prosječno po meču. Možemo da pričamo da se igra ovako ili onako, ali zadovoljstvo je to što smo dali najviše, a primili najmanje golova. Vidjelo se da ovaj tim može bez svakoga, ali i da mu je svako potreban", počeo je Stanojević razgovor sa novinarima.

On ističe da zna gdje Partizan može bolje i u 2022. godini.

"Uvijek ima prostora za napredak. Tačno znamo šta nam je potrebno za sljedeći dio sezone. Prošlog proljeća smo pobijedili 19 zaredom, ali ne možete da budete zadovoljni kad to ne krunišete peharom, u onom slučaju Kupa Srbije. Naravno da sam tad razmišljao o odlasku. Ne volim improvizacije, da stavim Rikarda i Milovanovića u špic, a da prethodno nismo definisali kako igraju. Forsiraćemo neki drugi način igre u odnosu na protivnika, to ćemo pokušati da promijenimo."

Ni rezultati u Evropi ne zaostaju - debi u Konferencijski ligi do sada je odrađen na pravi način. Poslije teških kvalifikacija, ekipa je prošla uspješno i kroz grupnu fazu.

"Unazad 10 godina se fudbal promijenio. Kad sam ja igrao Floru smo pobijedili 6:1, a danas nas je pobijedila. Svi su tu negdje, dva puta su igrali neriješeno s Anortozisom, jedva gubili od Genta. Teško je biti dominantan. Gent je realno najbolja ekipa i zadovoljan sam ispunjenim ciljem, način kako smo završili je realno stanje u grupi. Sad je na redu Sparta, koja je na tri boda u odnosu na lidera u Češkoj, veliki klub, imamo šansu da probamo nešto da napravimo. Šta je cilj u Evropi? Da prezimimo. Posljednji meč smo igrali bez četiri standardna igrača, uz tri mlada i Popovića golmana koji ima 22 godine. Ne znam kad je tako mladi čuvar mreže branio toliko utakmica, a mi ga više ni ne svrstavamo među mlade igrače."

Stanojević je detaljno govorio o prelaznom roku, pojačanju u špicu od kojeg je odustao, ali i o mjestu zadnjeg veznog. U slučaju mogućih odlazaka, takođe je otvoren.

"Igrač ako želi da ide, pita se i klub za obeštećenje, naravno da ću ga pustiti. Ako neko kaže 'Šefe, ne interesuje me borba za titulu, ja ću da idem', ja ću reći nema problema. Kleo je htio poslije Lige šampiona, isto je bilo pet bodova razlike. Ja sam rekao nek ide. To je ključ. Igrač ako hoće da ide – neka ide. Ako ostane – nije neprikosnoven. Mora da se izbori. Ko nije spreman na konkurenciju može da ide. Svi smo nebitni u odnosu na ovu instituciju, uključujući i mene."

Upitan o igračima koji su najviše napredovali ove sezone, ime Marka Milovanovića se prvo začulo.

"Milovanović je za mene otkrovenje. Pripreme je odradio fenomenalno, zaslužio je da igra, ali nismo se bavili individualnim radom u tom trenutku. Malo je pao, igrao je sa omladincima, ali je ostao fokusiran, ušao u ritam i napredovao fantastično. I Terzić se pokazao... Zbog Milovanovića neću da dovodim stranca makar ne uzeli titulu", jasan je Stanojević.

Sa druge strane, kaže da niko nije nazadovao.

"Nije niko nazadovao, ali je Filip Holender imao velikih problema sa povredama. Taman uđe u ritam, pa ispadne. Igrao je fantastičnu prošlu sezonu, trebalo je da izađe na bok, povrede su ga izbacile. Od Nemanje Jovića očekujete više zato što je postao reprezentativac, a on drži visok nivo, nego su sad očekivanja da uzme loptu, predribla tri igrača i postigne gol."

Poslije utakmice protiv Anortozisa, Stanojević je na konferenciji za medije istakao da je čak spreman i da napusti klub, nezadovoljan negativnom atmosferom na tribinama, uprkos dobrim rezultatima tima. Sada je dodatno objasnio svoj stav.

"Emotivan sam, ispoljavam to, šta da radim. Na sastanku sa ljudima iz kluba dobio sam potpunu podršku za sve. Radimo zajedno, a ja sam svaki treći dan u medijima, ljudima sam preko glave. Uvijek ima neko ko će reći da se ne bavim stvarima van terena, ali svi ljudi iz kluba su uz mene. Da, bio sam razočaran negativnom energijom poslije Anortozisa. Zapitao sam se koja je svrha ovog posla. Prva ambicija je sportska, zbog nje sam došao. Druga, radim ovo zbog navijača. Što, kao, imaću bolju ponudu u junu nego u decembru? I onda bez te povratne informacije sa tribina u situaciji kad smo prvi na tabeli, igramo za proljeće, a negativna je atmosfera, meni to nije imalo misla. Kad je dobro – podržite. Da smo treći, da smo ispali iz Evrope, naravno da ćete da zviždite i kritikujete. Ako nema emocije, naravno da neću da ostanem. To je ta potrošnja. Svi bismo voljeli da u voljenom klubu ostanemo deset godina, ali je teško."

Priča se odmah nastavila podsjećanjem na trenutak kada je želio da napusti Partizan u svom drugom mandatu u klubu.

"Htio sam da odem poslije finala Kupa, jer nismo ništa osvojili. A drugi put zbog emocija. Samo da se zna - nisam kalkulisao. Nikad iz Partizana neću otići zbog ponude drugog kluba. Mogu samo da odem usljed neuspjeha ili emocije, potrošnje. Pogledajte kako sad izgledam, a kakav sam bio na promociji prošle godine. Imate primjer Vladana Milojevića u Crvenoj zvezdi, osvajao je titule, igrao Ligu šampiona dva puta, pa otišao, jer ovaj posao troši. Inače, kod nas u klubu je sve u redu, sve funkcioniše, svi smo zajedno, sve se dogovaramo i odlučujemo zajedno."

Pominjalo se i nezadovoljstvo zbog slabe posjete na utakmicama, a Stanojević zna koji je još jedan od razloga za to.

"Ima i do vremena. Ako budemo i u ovoj situaciji, a vrijeme adekvatno na proljeće, na tribinama će biti 20.000 ljudi. Soči i Santa Klaru smo prošli na krilima publike, mada isto tako može da nas ugrozi, igračima se u određenim situacijama vezuju noge. Teško je izdržati pritisak. Tačno, dajem neke izjave, ali suštinski sve radim zbog navijača, jer nam mnogo znače."

Upitan o tome da li prati igrače u Superligi, kako one mlađe, tako i one starije, Stanojević daje zanimljiv odgovor.

"Ima i mlađih i starijih. Ljudi, naša liga je 11. u Evropi. Ovakva, kakva je, 11. je. Trenutno je infrastruktura najveći problem srpskog fudbala. Vidjeli ste našu i Zvezdinu utakmicu u Bačkoj Topoli, ozbiljni evropski dueli. E, sad, teško je dovesti iz naše lige mladog igrača, ali zato ima u omladinskoj školi Partizana talenata. Da, treba nam bočni igrač, ali tek ako ode Lazar Marković u inostranstvo. Gdje da stavim stranca, primjera radi, kad već imam Lazara."

On je govorio pohvalno i o VAR sistemu u Superligi.

"Vjerujemo u regularnost i VAR. Navijač Partizana je godinama pod stresom, svašta je bilo, ali VAR je smanjio broj grešaka. Zasad sam prezadovoljan. Ovo isto sam pričao i kad sam došao u jesen 2020, na minus šest, na minus devet i sad. Dato je obećanje da će se greške smanjiti na minimum, iz toga proizilazi lijepa priča - reprezentacija je na Svjetskom prvenstvo, dva kluba su prošla u Evropi. Ostaje infrastruktura kao glavni problem. I to pričam sad dok pobjeđujemo, drugačiju konotaciju bi dobilo ako budemo igrali neriješeno ili gubili, ne daj Bože. Hoćemo da budemo kao Slovačka, Mađarska, neće gledalac da dođe, a da nema gdje da se parkira ili sakrije od kiše. Prošla su vremena kad se tako dokazivalo grobarstvo. I bioskop je drugačiji nego prije 20 godina. Nedostaje komfor. Dalje, imamo sudiju koji je dijelio pravdu na meču Lige šampiona Juventus – Čelsi. Obećanje je da će ići u ovom pravcu. Vjerujemo u pozitivu. Svi kažu da će biti ovako ili onako kad dođe proljeće. Ne, obećano je da će sve biti OK po tom pitanju i zato vjerujemo."

U Srbiji i dalje ne postoji treći klub koji će se približiti Partizanu i Zvezdi, što se vidi i u domaćoj ligi i u rezultatima na evropskoj sceni.

"Prirodno je sa našim budžetima budemo ispred. Imate slične primjere u Portugalu i Njemačkoj. Moje mišljenje je da bi Superliga trebalo da ima 10 klubova. To je maksimum koji možemo da priuštimo, ja sam za to da liga bude manja, uz sve poštovanje prema drugim klubovima."

Na kraju, upitan o brojnim bivšim igračima Partizana koji su danas postali treneri, Aleksandar Stanojević ističe da u Srbiji jedna stvar mora naročito da se pazi.

"Jedna važna stvar je da moramo da njegujemo klupske legende. Imate igrače koji su igrali na visokom nivou i ko će da bude trener u Njemačkoj, ili Italiji, ili Engleskoj? Pa kako ću ja da odem u te zemlje? Prije će to Savo Milošević ili tako neko, pričam ovdje samo o partizanovcima. Dajem glas tim momcima koji su imali jake karijere. Marko Nikolić je jedan od rijetkih koji može da napadne 'lige petice', tu je Vlada Ivić, tu je sada Krstajić, Savo Milošević..."