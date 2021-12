Tek je došao u Junajted i želi da uništi istoriju: Nijemac hoće ukidanje takmičenja u kojem nije odigrao nijedan meč!

Za Ralfa Rangnika se zna da će biti menadžer Mančester junajteda samo do kraja sezone, ali on ima dugoročne ideje - ukidanje jednog takmičenja.

Izvor: Profimedia

Stigao je u Englesku prije mjesec dana i već je smislio način da ukida fudbalsku tradiciju u toj zemlji. Ralf Rangnik (63), novi menadžer Mančester junajteda, misli da je pronašao rješenje za gust raspored koji imaju najbolji klubovi u Engleskoj. Zbog njegovog prijedloga mogao bi da postane omražen kod velikog broja navijača manjih timova.

Kako je na konferenciji govorio Rangnik - rješenje je ukidanje Liga kupa!

Iako u tom takmičenju nikada nije igrao, Ralf smatra da bi engleskom fudbalu i najboljim klubovima u zemlji bilo mnogo bolje kada ne bi imali tu obavezu. Pronašao je i izgovor za to...

"Engleska je jedina od velikih liga u Evropi zadržala dva kup takmičenja. Čak je i Francuska odustala od drugog kup takmičenja, samo mi to igramo. To je nešto o čemu bi trebalo da se razgovara", rekao je Nijemac.

Čovjek koji je godinama stvarao trenere i igrače u Nemačkoj, a bio i glavni čovjek za fudbal u projektima Red Bula sada bi da ostavi Liga kup samo malim ekipama.

"Liga kupovi su sačuvani za klubove iz nižih liga što im pomaže na finansijskom planu. Ali ovako gust kalendar, sa toliko mečeva, to je nešto o čemu zaista mora da se razgovara", dodao je Ralf Rangnik.

Podsjećamo, Englezi tradicionalno igraju u ubitačnom ritmu za praznike, a kada prođu obaveze u Premijer ligi uslijediće one u kupu. Početkom januara na programu su prvi mečevi polufinala Karabao kupa, kao i treća runda FA kupa, najstarijeg takmičenja na svijetu.

On za sada ne smeta Rangniku, ali pitanje je koliko će to dugo trajati... Znamo da će njegov mandat na klupi trajati do kraja sezone, a nakon toga dobija neku od savjetničkih funkcija na "Old Trafordu".