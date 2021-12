Dođi i kaži mi to u lice - trener Junajteda već počeo "rat": Odmah spustio zvijezde na zemlju, zato ga zovu diktator!

Napadač "crvenih đavola" je nezadovoljan, a Rangnika baš briga za to.

Izvor: Profimedia

Njemački stručnjak Ralf Rangnik preuzeo je Mančester junajted prije dvije nedjelje i polako pokušava da implementira svoje fudbalske ideje na "Old Trafordu", dok je na površinu isplivao i njegov karakter.

Fudbaleri sa kojima je do sada radio tokom karijere često su znali da ga zovu "diktator", a odmah je pokazao i da neće trpiti nezadovoljne zvijezde u Mančester junajtedu. Odlučio je da sve sasiječe u korijenu, pa makar to bilo i preko medija, što nije naročito popularno među navijačima.

Prvi koji se požalio bio je francuski napadač Antoni Marsijal. Preko medija je do Rangnika stigla informacija da je nezadovoljan minutažom i da bi zbog toga mogao da ode u januaru, a trener mu je već odgovorio...

"Ja sa fudbalerima i agentima ne komuniciram preko medija", rekao je Nijemac.

"Ne zanima me šta agenti govore novinarima. Ne mislim da odem do Marsijala i da ga pitam za to. Sam igrač mora da dođe i razgovara sa mnom ili sa nekim od predstavnika Mančester junajteda koji odlučuje o transferu. Dakle, neka dođe i kaže mi sve u lice. Neću ovako da komuniciram", zaključio je novi trener Junajteda.

Skupo plaćeni Francuz je za Junajted ove sezone odigrao samo deset mečeva i na njima je zabilježio jedan pogodak, a koliko nije bio u ozbiljnim planovima Solskjera, još je manje u Rangnikovim.

Prethodno se Rangnik "sukobio" i sa Pogbom, dok je u Junajtedu trenutno buknula korona i zbog toga ne idu na teren.