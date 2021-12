Ovaj gospodin ovdje zamalo da me otjera u bolnicu: Piksi peckao Rajkovića i pričao o Kataru: Ja vjerujem, to je dovoljno

Dragan Stojković govorio je na promociji knjige o "orlićima", a Predragu Rajkoviću još nije zaboravio dribling protiv Azerbejdžana.

Izvor: MN PRESS

Ovog ponedjeljka u Staroj Pazovi promovisana je knjiga koja se bavi uspjesima "orlića", s osvrt na generacije koje su Srbiji donijele titulu evropskog prvaka do 17 godina, odnosno svjetskog do 20, a tom događaju je pored reprezentativca Predraga Rajkovića prisustvovao i selektor Dragan Stojković Piksi.

Zvanično najbolji trener Srbije za 2021. godinu, koji je "orlove" odveo na Svjetsko prvenstvo u Kataru, stigao je da se i našali sa golmanom Rajkovićem čiji dribling protiv Azerbejdžana i dalje dobro pamti.

S obzirom na to da je Rajković bio pomalo nervozan jer je govorio pred mnogo ljudi, Piksi ga je na taj način "otkravio".

"Napravljen je jedan uspjeh koji treba da bude primjer, i jeste već, svim generacijama koje dolaze. Srećan sam da sam u ulozi selektora A reprezentacije da kažem da je dosta tih momaka sada sa nama. Od gospodina Rajkovića, koji ovdje voli da dribla ponekad, pa do svih ostalih... Zamalo da me otjera u bolnicu!", nasmijao je Stojković sve.

Potom se obratio generacijama koje su napravile veliki uspjeh 2013. godine u Litvaniji, odnosno 2015. na Novom Zelandu.

"Svaka vam čast što ste usrećili našu naciju ovim uspjesima. Što se tiče knjige, čestitam autorima prije svega, to je svjedočanstvo srpskog fudbala i to je pokazatelj kako srpski fudbal može da bude uspješan. Mora da se vjeruje i da se radi. Sve je moguće, pa i Katar što se ovdje pominje, samo ako ne bude driblao naravno. Moramo da vjerujemo, lično mislim da možemo, što je meni sasvim dovoljno. Mnogo mi je drago i ovo je privilegija što stojim ovdje, iako nisam bio planiran ovdje, svi smo jedna fudbalska porodica i svako od nas mora da se bori za državu, himnu, to je iznad svega, iznad bilo kakve individualne promocije", rekao je Dragan Stojković, pa zaključio govor:

"Na dobrom smo putu, moramo da nastavimo tako, pred nama je svijetla budućnost, posebno kad vidimo ulaganja svih relevantnih subjekata u državi, prije svega kada su u pitanju stadioni, to je motiv da se nikada ne predajemo. Čvrsto sam uvjeren da je budućnost našeg fudbala svijetla i biće takva da nas sve učini ponosnima."