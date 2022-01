Zrinjski započeo pripreme za nastavak prvenstva: Prvi dio sezone za deset, ali može i bolje

Klub iz Mostara se nakon jesenjeg dijela sezone nalazi na prvom mjestu sa 12 bodova više od prvog pratitelja, a trener Sergej Jakirović je izuzetno zadovoljan.

Izvor: Anadolija/Željko Milićević

Zrinjski je danas započeo pripreme za nastavak sezone, a povodom toga na konferenciji za medije govorio je trener ovog kluba Sergej Jakirović.

Klub iz Mostara se nakon jesenjeg dijela sezone nalazi na prvom mjestu sa 12 bodova više od prvog pratitelja, a trener Sergej Jakirović je izuzetno zadovoljan.

"Ekipa je dosadašnji dio sezone odradila za ocjenu 10, a iako to možda čudno zvuči, neke stvari također mogu biti bolje. Na proljeće moramo nastaviti još bolje kako bi titulu donijeli u Mostar", rekao je Jakirović, koji smatra da je duga pauza bila opravdana jer su uslovi za igranje u zadnja tri kola bili daleko od idealnih.

Zrinjski će pripreme odraditi u Međugorju.

"Nakon današnjeg inicijalnog dana obavit ćemo i liječničke preglede te se zaputiti na pripreme u Međugorje gdje igramo prvu pripremnu utakmicu s Neretvancem. Očekuju nas utakmice sa Jadranom iz Ploča i Croatijom Zmijavci. Također imamo i turnir u Gabeli, pa utakmice sa Krupom i Igmanom, a kasnije i Leotarom iz Trebinja", rekao je na pres konferenciji trener Zrinjskog.

Jakirović je istaknuo kako uvjeti u Međugorju nisu ništa lošiji nego li oni u Medulinu, gdje je Zrinjski zadnjih godina znao odraditi dio zimskih priprema, pa Plemići ove godine neće putovati izvan BiH.

"Na tu odluku najviše je utjecala korona kriza i različite mjere koje su na snazi u BiH i van nje. Moja je najveća želja da moji igrači budu zdravi i da nastavimo gdje smo stali u prvom dijelu sezone", rekao je Jakirović.

Jakirović je govorio i o promjenama u igračkom kadru te istaknuo kako ga je mnogo igrača zvalo i reklo da ne žele ići, već da žele osvojiti naslov prvaka sa Zrinjskim i napraviti nešto više u Evropi.

"Drago mi je da je ekipa ostala na okupu, ali i dalje želim par pojačanja. Doveli smo Irfana Hadžića, napadača kojega smo i tražili, te mladog Ivana Marića na poziciji stopera koji je 2002. godište. Pregovaramo s još dvojicom igrača i nadam se da će to uskoro biti završeno, a radi se o pozicijama lijevog beka i veznog igrača", rekao je Jakirović.

On je komentarisao i povezivanje sa Dinamom iz Zagreba tokom zimske pauze.

"Dinamov interes me je dodatno motivirao, a to je kompliment za mene, klub i cijelu ligu. Ja sam već govorio da je puno predrasuda kada se ode u BiH i gdje se govori kako se netko tim postupkom zakopao. Ja sam živi dokaz da to nije tako i da se kvalitetan rad uvijek primijeti", zaključio je Jakirović.