Željko Obradović o tuči košarkaša Partizana ispred noćnog kluba: "Šokiran sam i šok me još drži"

Trener Partizana Željko Obradović oglasio se povodom tuče u kojoj su učestvovali njegovi igrači.

Izvor: Printscreen/YouTube/BC Partizan TV

Prethodnih dana trojica košarkaša Partizana Karlik Džouns, Sterling Braun i Isak Bonga bili su u centru pažnje pošto su imali fizički sukob sa grupom mladića ispred jednog noćnog kluba, a sada je Željko Obradović prvi put progovorio na ovu temu i poslije pobjede nad Spartakom (100:75) ispričao da je i dalje u šoku.

"Nema nikakvih problema. Znate šta, ja sam najiskrenije bio šokiran. Mene taj šok još drži...", rekao je Željko Obradović poslije utakmice.

"Prije nekoliko godina u Evroligi je donijeta odluka da se napravi Asocijacija igrača koji su najvažniji, takozvana ELPA, pa udruženje trenera i sudija. Svi mi imamo prava, ali i obaveze. To svi moraju da shvate, svako od nas. Ja sam njima još pred prvi trening objasnio da su igrači Partizana i da je tako i u restoranu, kafiću... Pojaviće se vijest gdje god da su. Tako da, one scene koje sam vidio, šta da vam kažem sem da sam bio šokiran. Nadam se da se to nikad više neće desiti. Mladi ljudi koji su napravili ogromnu grešku, nadam se da će shvatiti i nadam se da im se to više nikad neće desiti u životu. Život je pred njima, ali one slike, moram da ponovim - šokiran sam".

Hoće li Partizan kazniti igrače?

Izvor: MN PRESS

"Postoji pravilnik kluba i sigurno će biti sankcionisani", poručio je Željko Obradović osvrnuvši se na zvanična pravila: "ELPA je tražila i tu su napisana pravila o pravima i obavezama. Šta sam pričao sa njima? Šta drugo sem da su mladi i da moraju u svakoj situaciji da kontrolišu emocije, da razmišljaju da su igrači Partizana i da u tom smislu nemaju privatan život. Moraju da vode računa gdje idu, s kim sjede, pričao sam sa njima i ne opravdavam to. Ne znam šta je bilo tamo i neću da ulazim u to, moje iskustvo je da su to odlični momci i šta se desilo da tako reaguju ne mogu da znam".

"Rekao sam im da je u našem poslu važna kontrola emocija. Moraš da poštuješ sve ljude na koje naiđeš i nadam se da im se ovo nikad više neće ponoviti. Ni njima, ni bilo kome. Svi smo ljudi. Izvinili su se i prihvatili grešku".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:54 Aleksandar Matović Partizan Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)