Košmar! Barseloni ostala samo Liga Evrope: Ispustili i posljednji Mesijev trofej - ovo nikad nije doživjela!

Još jedan bolan šamar za posrnulog velikana.

Izvor: Profimedia

Real Madrid se nekako provukao u četvrtfinale Kupa kralja, ali tamo neće biti branilac trofeja - Barselona. Ona je u reprizi prošlogodišnjeg finala izgubila od Atletik Bilbaa u gostima 2:3 i poslije produžetaka ispustila pehar.

To znači da Barselona do 21. januara ispala i iz Lige šampiona i iz Kupa, a statističari u Španiji tvrde da joj se to nikad nije dogodilo!

Barselona sada pred sobom ima samo učešće u šesnaestini finala Lige Evrope i borbu za plasman u Ligu šampiona kroz Primeru, u kojoj zaostaje čak 17 bodova za Realom i teško je zamisliti scenario prema kojem će osvojiti titulu.

U još jednoj košmarnoj noći Ćavijevog tima, golove za Bilbao davali su Iker Muniain u 2. minutu, Injigo Martinez u 86. i ponovo Muniain, iz penala u 106. Sa druge strane, Barselonin novajljia Feran Tores pogodio je u 20. minutu za 1:1, a Pedri je izjednačio u 93, na dodavanje veterana Danija Alvesa za 2:2 i produžetke.

Međutim, u njima Barseloni nije bilo spasa poslije dosuđenog jedanaesterca zbog igranja rukom Đordija Albe u kaznenom prostoru. Muniain je prišao i servirao Kataloncima hladnu osvetu za prošlosezonski poraz u finalu.