Šok za Partizan na startu, ali onda je proradila mašina: Menig i Rikardo donijeli pobjedu, Makedonci pokazali zube!

Šok na startu, pa preokret do poluvremena, Partizan je na kraju pobjedom startovao na pripremama u Turskoj.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana uspješno su završili prvu pripremnu utakmicu i savladali su makedonskog prvoligaša Tikveš.

Na samom startu meča crno-bijeli su napadali, ali je jedna greška u odbrani donijela prednost Tikvešu. Iako je poslije nesrećno dosuđenog penala protivnik poveo, to nije omelo crno-bijele da već do poluvremena promijene tok meča!

PARTIZAN – TIKVEŠ 2:1 (2:1)

/Jojić 28, Rikardo 35; Ivanovski 25/

Crno-bijeli su odigrali dva poluvremena u različitim formacijama i sa različitim postavama. Cijeli meč na terenu proveli su samo golman Milan Lukač i štoper Vujačić.

U prvom poluvremenu je sa većinom prvotimaca u sastavu Aleksandar Stanojević uigravao formaciju 3-5-2, a poslije nekoliko promašaja na startu meča to se osvetilo crno-bijelima. U 25. minutu Ivanovski je centrirao, lopta je pogodila jednog igrača Partizana u ruku i dosuđen je jedanaesterac!

Loptu je na bijelu tačku namestio upravo Ivanovski i on je pogodio, iako mu je Milan Lukač pročitao namjeru i bacio se u pravu stranu. Ali se na odgovor Partizana nije dugo čekalo!

Za samo tri minuta je došlo do izjednačenja! Kvinsi Menig je sjajno prošao sa strane, golman Tikveša je probao da dođe do te lopte, ali ga je Holanđanin prevario i dodao loptu do Jojića koji je izjednačio.

Pobjeda Partizana je došla u 35. minutu kada je Pantić asistirao Rikardu koji je iz okreta donio konačnih 2:1!

TOK MEČA:

15;46: KRAJ! Na kraju pobjeda Partizana 2:1!

15:38: Partizan napada, Tikveš se brani, a u drugom poluvemenu uglavnom viđamo probleme. Sada je još jedan igrač Tikveša na travi.

15:27: Najdoski je loše prošao! Kasnio je start Aleksandra Miljkovića i ovo je bilo baš bolno.

15:16 Prečka! Samed Baždar se našao u šansi, savladao je mladi ofanzivac Partizana golmana rivala, ali prečka je spasila Tikveš.

15:06 Sjajna prilika za mladog Sameda Baždara! Probao je da šutne u padu, ali je makedonski golman odlično reagovao.

15:00 Drugo poluvrijeme, drugi tim Partizana. Sada su na terenu:

4-2-3-1 Lukač; Miljković, Ilić, Vujačić, Urošević; Pavlović, Zdjelar; Terzić, Natho, Jović; Baždar

14:50 Kraj poluvremena!

14;35 Preokret., vodi Partizan 2:1! Opet su crno-bijeli napali po strani, a sada je na kraju strijelac bio Rikardo Gomeš! Pantić mu je dodao loptu na sedam metara od gola, a iz okreta je špic sa Zelenortskih ostrva uspio da postigne gol!

14:28 Nerešeno - 1:1! Jojić postiže gol! Menig je prošao sa strane kao metak, a onda je izbacio golmana rivala. Stigao je do lopte prije njega i dodao do Jojića koji je samo trebalo da ubaci loptu u gol!

14:25: ŠOK! 1:0 za Tikveš! Partizan gubi poslije penala! Pogodila je lopta u ruku igrača crno-bijelih nakon centaršuta Ivanovskog. Upravo je Ivanovski dao gol! Namjestio je loptu na bijelu tačku, šutirao u desnu stranu gdje se Lukač i bacio, ali jednostavno udarac je bio previše precizan!

14:10 Deseti minut i najbolja prilika za Partizan od početka meča! Rikardo je stigao do peterca, ali je bio suviše iskosa da bi zatresao mrežu. Brani mu ovaj pokušaj golman Tikveša!

14:02 Menig odmah preti, prošao je sa lijeve strane i šutirao na gol, ali je golman Tikveša to odbrani!

14:00 Meč počinje, a ovo je sastav Partizana koji je istrčao na teren:

3-5-2 Lukač; Miletić, Vujačić, Saničanin; Smiljanić, Lutovac, Jojić, Pantić, Holender; Menig, Rikardo