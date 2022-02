Partizan ga našao u 2. ligi, on zasijao pod svjetlima Humske! Terzić za MONDO o jednom treningu koji je sve promijenio!

Nikola Terzić je sa crno-bijelima potpisao ugovor prije tačno 367 dana, a od tada je prešao put od nepoznatog mladića koji je igrao za debitanta u drugom rangu takmičenja, dok momka koji želi da ostavi trag u pohodu crno-bijelih na "duplu krunu".

Izvor: MNPRESS

Prije nešto samo malo više od godinu dana, bio je u "limbu". Nije znao kako će tačno izgledati njegov sljedeći korak, niti u kom klubu će provesti naredni period. Da ne pričamo da široj javnosti nije bio poznat. Ali Nikola Terzić na početku 2022. godine je igrač kojeg su mnogi već dobro upoznali. Predstavio se u Partizanu odličnim partijama, neki bi rekli neočekivano brzo, a poslije uzbudljive 2021, pred njim su novi izazovi.

Krilo beogradskih crno-bijelih u razgovoru za MONDO sumira utiske poslije godine proboja na domaćoj fudbalskoj sceni - koliko je prošlo od njegovog dolaska u Partizan - i najavljuje mnogo rada da u narednoj nastavi sa napredovanjem i pomaganju ekipi da osvoji trofeje.

Terzić je u prošlom zimskom prelaznom roku iznenada i "ispod radara" došao u Partizan, postao član crno-bijele porodice, da bi u drugoj polovini godine igrama pokazao da tu i pripada. Njegova situacija u Čukaričkom i prethodno na pozajmici u drugoligašu IMT-u bila je takva da ni sam nije bio siguran hoće li u Humsku stići u pravi čas.

"Došao sam u Partizan dva dana prije kraja prelaznog roka, bio je 3. februar. Pošto nisam potpisao ugovor s Čukaričkim, bilo je pitanje da li ću ja dobiti uopšte papire i moći da pređem, ili ću čekati i potpisati predugovor. Na kraju se sve dobro završilo", počinje Terzić svoju priču za MONDO.

Na kraju se i čitava 2021. završila na pravi način. Partizan je ostvario rezultate koji postavljaju čvrste temelje za ređanje uspeha i u ovoj godini.

"Iskreno sam prezadovoljan cijelom polusezonom. Prvi smo na tabeli, obezbijedili smo proljeće u Evropi. Stvarno sam prezadovoljan i ekipom i svojim individualnim učinkom. Jedva čekam da počne drugi dio sezone."

Izvor: MN PRESS

Ali za momka koji je u Humsku stigao iz IMT-a, debitanta u Prvoj ligi Srbije, prvih šest mjeseci u klubu bili su od presudne važnosti. Trener Aleksandar Stanojević je jasno stavio do znanja da u tom periodu za njega vjerovatno neće biti prilika da se pokaže. Ali strpljenje je vrlina.

"Taj period prilagođavanja mi je mnogo značio. Prvo, dok sam bio u Čukaričkom, taj period dok nisam dobio papire, ja nisam trenirao. Oni su otišli na pripreme, ja sam ostao u Beogradu. Kad sam potpisao za Partizan, onda sam polako počinjao da treniram s ekipom koja je prošla pripreme. Nov sam, stil igre je nov i sve se mijenja, ozbiljnije je prvenstvo. I zato je sve išlo polako. Došle su ljetne pripreme, lijepo sam se spremio, znao sam kakav je način igre ekipe i to mi je baš dosta značilo.“

Da strpljenje dođe na naplatu, kao što je bio slučaj i sa Igorom Vujačićem, Terzić je pokazao partijama u novoj sezoni. Sa svakom novom dobijenom šansom, činio je da ga navijači sve bolje upamte, a trener Stanojević dobije novu opciju u napadačkoj liniji.

Izvor: MN PRESS

"Jako lijep je to period bio. Počeo sam tu utakmicu u Novom Pazaru, kasnije smo imali taj meč sa Sočijem, kada je sve krenulo. Moja asistencija u 90. minutu nas je odvela u produžetak i poslije toga su svi već počeli da malo pričaju o meni. Kasnije, tih nekih nedelju-dvije su bile sjajne, postigao sam prvijenac protiv Kolubare… Počelo je da se priča. Kasnije sam igrao i u kontinuitetu, imao sam minutažu, tako da je sve stvarno super", priča Terzić s osmjehom na licu.

Od njegovog dolaska u klub prošlo je ravno godinu dana. Ali šta je momku kojeg svi i dalje zovu "Terza" prvo zapalo za oko kada se pojavio na treningu Partizana?

"Kad sam prije godinu dana prešao u Partizan, trebalo je da dođem na prvi trening i već sam znao da će to da bude skroz drugačije od svega do sada. Intenzitet treninga, brža igra, kvalitetnija ekipa... To su ozbiljni igrači koji su igrali i u drugim velikim klubovima. Morao sam nekako da se prilagođavam tom načinu igre i treningu. Ogromna je razlika, ali sve je to prošlo kako treba. Navikao sam se, tu sam već cijelu godinu i sve je kako treba."

Živjeti u prošlosti gotovo nikada nije dobro, osim ukoliko "lovite" svoje greške. Slično je i kod Terzića - pogled unazad na prethodnu godinu donosi iskrenu analizu samog sebe.

"Iskreno, kad vratim vrijeme, vidi se kod mene ogroman napredak. Bio sam u IMT-u, davao sam dosta golova što u prvenstvu, što u Kupu Srbije protiv superligaških ekipa. Ali i to je ipak bio niži rang. Sad kad igram u Superligi, vidi se razlika. Dosta sam napredovao, što kroz trening, što kroz priču s igračima. Možda sam najviše poboljšao to što mnogo brže igram, brže se oslobađam lopte. To čitanje igre unapred, vjerovatno sam tu najviše napredovao", priča Terzić za MONDO.

Izvor: MN PRESS

Na desnom krilu, Partizan ima skoro isključivo igrače kojima je desna noga jača. Terzić je tu izuzetak.

"Jeste, tu sam malo drugačiji. Uglavnom se od mene na krilu traži da doprinesem ekipi konkretnom igrom. Naravno, i u defanzivi da pomognem. Igram lijevom nogom, mogu više da uđem unutra, da šutnem ili centriram, da odigram dalje."

Ovaj 21-godišnjak iz Jagodine je svjestan da je pred njim dug put. Na pitanje gdje vidi svoj napredak u igri, odmah se uspravlja i nema problem da prizna:

"Ima dosta stvari koje ove godine još treba da poboljšam. Mlad sam, upijam sve, kroz treninge, kroz priču sa saigračima. Imam nedostataka na kojima radim i koje želim da popravim. Ono što možda kod sebe vidim, rekao bih da je to igra u defanzivi, pomaganje saigračima, da to treba da poboljšam. Fudbalski se od dosta igrača može naučiti mnogo toga. Natho, Jojić koji je bio u Dortmundu, Marković u Liverpulu, Obradović u Anderlehtu, i ostali, da ne zaboravim nekog, Dača Pantić…"

Partizan uskoro kreće u borbe za trofeje, ali bliže se i nastupi u Konferencijskoj ligi. Terzić je svjestan izazova pod imenom "Sparta Prag".

"Jeste važno takmičenje, jako je važno. Izvukli smo Spartu koja je dosta dobra ekipa, čak su mogli da prođu dalje i u Ligi Evrope. Ozbiljni su, ali kad sam ovako pogledao listu mogućih rivala, nekako sam njih i priželjkivao da izvučemo. Moje mišljenje je da smo zimus imali dobar žrijeb. Najbolje bi bilo da to budu prvo oni, pa poslije da igramo protiv nekog jačeg", priželjkuje Terzić više od dvije evropske utakmice ovog proljeća.

Izvor: MN PRESS

Razlog dobrih rezultata Partizana, mladi krilni fudbaler vidi i u sjajnoj atmosferi u ekipi.

"Na Teleoptiku sam bio cimer sa Šćekićem, a tu je i Neca Stevanović. Svi se družimo, iskreno. Ne odvajamo se na pripremama, ali i van njih - što na Teleoptiku, što u slobodno vrijeme. Završimo trening, odemo na ručak, popijemo kafu zajedno, pa odmor kod kuće. Kad smo na pripremama ili na Teleoptiku, okupi se u jednoj sobi i nas desetak. Da li se gledaju utakmice, pričamo, družimo se, niko ne bi da ide. Stvarno se svi družimo."

Kako onda crno-bijeli prekraćuju vrijeme?

"Uglavnom se gledaju neke serije, Šćekić i ja smo ih često gledali kad smo išli u karantine. Odgledamo dvije-tri epizode neke serije, na primjer… Šćeka više voli tu neku kriminalistiku, zatvore, bjekstva, uglavnom smo to gledali. On se tu pitao", smije se Terzić na pomen sada već bivšeg saigrača.

S jednim reprezentativcem Crne Gore je bio cimer, ali drugog izdvaja kao zanimljivog van terena.

"Igor Vujačić je zanimljiv! Ne priča on ovako mnogo s medijima, samo kad je sa nama. Inače izgleda da ne voli, ali među nama umije da mu sine svašta. Kroz neku šalu, umije da bude glasan i zanimljiv", mladi fudbaler "ofire" starijeg kolegu.

Otkriva i da mu bivši saigrači redovno pišu i da dobija njihovu podršku pred važne utakmice, a pred nastavak takmičenja u 2022. ima samo najveća očekivanja. Terzićeve želje su ono što navijači već neko vrijeme sanjaju.

"Poslije kvalitetnih priprema slijedi prvenstvo i želim da moje partije budu na visokom nivou, nadam se da su i do sada bile dobre. Samo da i u narednom periodu svi budemo na okupu, zdravi i da nastavimo da pobjeđujemo. Na timskom planu želim 'duplu krunu', to je jasno. A što se mene tiče, želim da i ja što je više moguće doprinesem tom osvajanju trofeja", bez zadrške poručuje Nikola Terzić za MONDO.