Kako je Nikola Jokić uništio Partizan, imao indeks korisnosti 50

Nikola Jokić je protiv Partizana imao indeks korisnosti 50 i to je bilo dovoljno Mišku Ražnatoviću. Od tog meča karijera srpskog centra krenula je uzlaznom putanjom.

Dan kada je Nikola Jokić najavio revoluciju u košarkaškom svijetu dogodio se prije 13 godina, tačnije 2012. u okršaju juniora Partizana i Vojvodine, kluba u kome je Jokić napravio prve ozbiljnije košarkaške korake i već tada skrenuo pažnju na sebe. Meč Partizana i Vojvodine u tada juniorskoj ligi Srbije obilježio je upravo Jokić, koji je u porazu svog tima (80:75), utakmicu protiv crno-bijelih okončao sa indeksom 50! Postigao je34 poena, uhvatio 19 lopti i najavio svoj besprijekorni košarkaški talenat kome se cijeli svijet divi već punih deset godina u NBA ligi.

O tome je govorio i njegov dugogdišnji agent Miško Ražnatović, koji je i pronašao Jokića, baš u novinama čitajući njegove impresivne brojke: "Ja svaki dan čitam novine. Nedjeljom provjeravam rezultate mlađih kategorija i pogledao sam takmičenje za igrače do 18 godina. Vidio sam da je jedan igrač imao 28 poena i 25 skokova. Vau!", rekao je Miško i nastavio:

Statistika Nikole Jokića protiv Partizana u juniorima 2012. godine

"Nedjelju dana kasnije sam opet pogledao, recimo imao je 35 poena i 27 skokova protiv Partizana, pozvao sam svog glavnog skauta da pitam i iznenadio sam se. Moj skaut je znao sve igrače u Srbiji i njega nije znao. Znao sam da je centar zbog skokova i pitao sam da li dolazi do tih brojki jer je stariji od svih ili samo talentovan", rekao je Ražnatović nedavno u podkastu "Best In Class" .

Kako je Jokić uništio Partizan?

Rijetko ko je očekivao da će Jokić, kao anonimus do tada, do te mjere da uništiti centarsku liniju Partizana u toj utakmici - ali, baš se to i dogodilo. Na snimku utakmice jasno se i tada naziralo o kakvom potencijalu je riječ. Poznate kretnje bez lopte, osjećaj za skok i tajming u kome se Jokić spušta ka košu kako bi dobio pas u pravo vrijeme, prepoznatljivo je u igri Jokić i danas u dresu Denvera. Nije se Jokić dugo zadržao u Vojvodini tih godina, pa je nedugo nakon čuvene utakmice protiv Partizana, u sezoni 2012/2013, prešao u redove Mege. I tada kreće magija koja traje već punu deceniju...

Trostruki MVP NBA lige je tada protiv Partizana odigrao 38 minuta, a jedina loša stavka koju je upisao u tom duelu bio je šut za tri poena, pošto je Jokić ispalio pet trojki i sve ih je promašio. I u tom segmentu je Nikola napredovao, jer je tekuću sezonu u Denveru pred plej-of okončao sa 41,7 u šutu za tri poena.

Osveta Jokića onima koji nisu vjerovali

Nikola Jokić je izabran na NBA draftu 2014. godine, ali cijela ta priča je potpuno filmska. Jokić je izabran kao 41. pik druge runde od strane Denvera. To praktično znači da ga niko nije birao u prvoj rundi, jer nisu vjerovali u talenat koji je u deset godina dugom NBA stažu u tri navrata postao MVP lige i šampion 2023. godine. Da priča bude još smješnija, dok je Jokić biran na draftu, u tom trenutku je uživo na TV išla reklama za burito. Može se reći da se Jokić osvetio zbog takvog potcjenjivačkog stava i "smazao" čitavu konkurenciju baš kao pomenuti burito. Nikola Jokić je na 70 utakmica u regularnom dijelu sezone 2024/2025 ostvario prosjek od 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije i uz Rasela Vestbruka jedini upisao tripl-dabl za cijelu sezonu.

Statistika Nikole Jokića po sezonama u NBA ligi:

2015/2016 80 utakmica, 21,7 minuta, 10 poena, 7 skokova, 2,4 asistencije (šut ukupno 51,2)

Jokić je prije odlaska u NBA ligu pune dvije sezone branio boje Mege, od koje se biranim riječima oprostio u ljeto 2015. godine: "Želio bih da se zahvalim Megi za dvije i po godine provedene u klubu i za sve što mi je pružila. Bila mi je čast da nosim roze-ljubičasti dres”, izjavio je tada Jokić. Jokić je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Riju 2016. i bronzu na igrama u Parizu 2024. godine. U tekućoj sezoni ponovo se našao u plej-ofu NBA lige gdje bije bitku protiv Los Anđeles Klipersa, a trenutni rezultat u seriji je 1:1.

Nikola Jokić neće biti MVP po četvrti put

Nikola Jokić igrač Denvera i Šej Gildžes-Aleksander igrač Oklahome

Nikola Jokić najvjerovatnije neće biti novi-stari MVP, iako je odigrao individualno najbolju sezonu u karijeri. U glasanju novinara, čak 87 njih glasalo je za Šej Gildžes-Aleksandera i tako ostavila Jokića bez šanse da po četvrti put u karijeri osvoji ovu prestižnu nagradu. Prethodno, Jokić je 2021, 2022. i 2024. godine osvajao MVP priznanje.

Navodno su dva faktora bila presudna u izboru Šeja iz Tandera: Oklahoma je imala najbolji skor na Zapadu (68-14) i to je daleko bolje od Denvera koji je uz mnoge krize uspio da dođe do četvrtog mjesta, dok je bitno i što je Šej bio najbolji strijelac sezone.

