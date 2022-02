Čeferin radi sve da promijeni Ligu šampiona: Hoće finiš kao u Evroligi, klubovi su za, ali traže jedan ustupak!

Niko ne želi da gubi novac, pa bi skraćivanje napravilo neke probleme.

Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je u velikom intervjuu za italijansku "Republiku" pričao o odbijanju UEFA da učestvuje u projektu organizovanja Svjetskog prvenstva na svake dvije godine, ali se dotakao i drugih tema.

Ponovo je pominjao da mu se sviđa koncept fajnal fora kao u Evroligi i da bi on mogao da bude uveden u evropski fudbal.

"Ljudi sve više gledaju fudbal iako je tačno da se neki rasporedi preklapaju, Ipak i pored toga Liga konferencija se pokazala uspješnom i dozvoljava manje poznatim timovima da dođu do novca", počeo je Čeferin, a onda istakao da bi od 2024. moglo da dođe do promjene formata najvažnijeg euro takmičenja.

Klubovi nisu protiv, ali imaju jedan zahtjev.

"Još nema odluke jer je rano, ali ja sam ubijeđen da bi fajnal for bio sjajan događaj. Razgovarao sam o tome sa klubovima i morali bismo da rešimo problem gubitka novca tog jednog meča u polufinalu", naglasio je on.

Na ovakvu ideju se došlo poslije završnice Lige šampiona u sezoni 2019/20 kada je takmičenje zbog virusa korona skraćeno i igran je samo jedan meč od četvrfinala do finala. To je omogućilo Lajpcigu i Lionu da dođu u polufinale, a ekipa Atalante se borila do posljednjeg momenta protiv kasnijeg finaliste PSŽ-a.

Takav finiš takmičenja se svima svidio, a sada bi mogao da zaživi u nešto skraćenom obliku, od polufinala.

