Puca u Bajernu - sukob legendi kluba: Bivši trener Partizana pecnuo,  Salihamidžić odmah reagovao - Zabole me...

Varniči u klubu, a samo su dva meča odigrali slabije nego što smo navikli.

Izvor: MN PRESS

Lotar Mateus je kritikovao Bajern, sportski direktor odmah odgovorio! Nekadašnji prvotimac njemačkog giganta i jedna od najvećih fudbalski legendi u zemlji pričao je o radu kluba. Odmah se oglasio Hasan Salihamidžić i rekao da ga nije briga!

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine veoma je oštro reagovao na izjavu legendarnog fudbalera koji je jedan dio bogate karijere proveo i na klupi Partizana.

Fudbaleri Bajerna su odigrali loš meč u Bundesligi protiv Bohuma, zatim su remizirali protiv Salcburga u Ligi šampiona, a djeluje da trener Julijan Nagelsman nije zadovoljan kako je obavljen prelazni rok. Da stvari budu gore, Borusija iz Dortmunda je već dogovorila da im na kraju sezone uzima štopera Niklasa Sulea, a problemi postoje i sa strane.

Možda je i poruka Hasana Salihamidžića nakon remija u Austriji neprimjerena trenutnoj situaciji.

"Naravno da Lotar ima nešto da kaže. On je stručnjak. Baš me briga šta misli. Znamo da smo griješili i da nismo igrali dobro, ali stojimo iza igrača. Pričaćemo i radićemo sa njima. Zabole me za to što Lotar Mateus ima da kaže", rekao je Salihamidžić.

Podsjećamo, Mateus je u dva mandata čak 12 godina nosio dres giganta iz Bavarske, a za reprezentaciju je odigrao impresivnih 150 mečeva. Bio je šampion Evrope i svijeta sa nacionalnim timom, a osvojio je 19 trofeja u dresu Bajerna.

I Salihamidžić je bivši igrač Bajerna, ali je njegova karijera trajala nešto kraće. Ipak, za devet godina u klubu osvojio je 16 trofeja, a među njima i Ligu šampiona koja Mateusu fali u kolekciji.

(MONDO)