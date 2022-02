Edis Mulalić pred gostovanje Željezničara u Mostaru: "U odnosu na njih mi smo u pelenama"!

Fudbaleri Željezničara u okviru 20. kola m:tel Premijer lige BiH gostuju mostarskom Veležu, a trener tima sa Grbavice je svjestan da ih očekuje teška utakmica.

Izvor: Damir Hajdarbasic/www.fkz.ba

Željezničar u okviru 20. kola m:tel Premijer lige BiH gostuje mostarskom Veležu, a tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili šef struke, Edis Mulalić i prvotimac, Aleksandar Kosorić.

“Pripreme su uvijek, ovo je samo pripremni period. Momci su dobro odradili. Moramo se prvo zahvaliti, pogotovo u situaciji u kakvoj smo mi, momcima iz uprave koji izdvajaju svoje vrijeme i pomažu Želji, kompleksu Igmana na Ilidži, načelniku ilidžanske, Općine, gospodinu Badžaku u Konjicu, koji su nam sve obezbijedili, osjećali smo se kao domaći. Ljudima se moramo zahvaliti. Mi pokušavamo svi zajedno da Želju stabilizujemo i oni su dali doprinos. Momci su odradili dobre pripreme, imali smo problema sa podlogom i treningom, ali u našim uslovima ne treba to predstavljati neki problem“, rekao je Mulalić.

Mulalić je govorio i o trenutnom stanju u ekipi.

„Imamo par igrača koji su nedovoljno spremni, Štilić ima tek desetak treninga sa nama, to je mali broj da bi mogao trenutno da nam pomogne u takmičarskom dijelu, malo ćemo se oko njega individualno potruditi da stigne. U globalu smo zadovoljni, ni mi tačno ne znamo gdje smo. Malo smo zakasnili sa izborom trenera, pa izborom protivnika jer su ljudi već dogovorili utakmice. I mene interesuje kako će izgledati. Tim je novi. Zarotirala smo i neka mjesta gdje mislimo da igrači više mogu dati na nekim drugim mjestima u timu. Sve se moralo gledati, od samog budžeta do dovođenja igrača. Vratili smo tri bivša igrača, ostali momci koji su došli uklopili su se u ono što nama treba. To su mlađi momci, cilj nam nije da se stvori neka percpecija da ćemo izaći i sve pobjediti. To ko misli, malo će teško ići. Ekipa treba da se uigra. Malo je porazno da Željo svakih šest mjeseci pravi tim i kreće u nešto novo“.

Trener Željezničara smatra da ih očekuje teška utakmica.

„Sve što smo mi, Velež je kontra. Momci već igraju možda neke dvije i pol godine zajedno. Sve što sam ja pričao, oni su kontra. Velika je vjerovatnoća da kada si sa momcima zajedno, imaš viziju, da to profunkcioniše. I kod njih funkcioniše. U odnosu na njih mi smo u pelenama. Utakmica je 90 minuta, dugo Željo nije pobijedio u gostima. I to me iskreno boli. Mislim da je to samo stvar mentalne prirode. I u prijašnjim godinama se to dešavalo, igrači imaju percepciju gostovanja. Naš cilj je da igrače pripremimo mentalno i na sve nedaće za datog protivnika. To smo i pokušali. Kako ćemo se snaći u tome, vidjećemo“, rekao je Mulalić te dodao:

„I oko mene je stvorena pogrešna percepcija, čovjek samo govori boriće se, boriće se, daj mu pušku pa da se bori. Evo da zadovoljim te neke koji to non stop govore, neću to govoriti. Ne treba mi puška, ali to se valjda negdje podrazumijeva da ćemo se boriti. Vrlo teška utakmica. Obično prva 2-3 kola sve se ekipe traže. I oni su nas pratili sigurno na pripremama. Pripreme su jedno, prvenstvena je drugo. U pripremama nemaš pritisak, nema publike, izlaziš iz treninga, e kako ćemo se sada snaći, vidjećemo“.

Potom se medijima obratio Aleksandar Kosorić.

„Šef je sve rekao. radili smo kvalitetne pripreme, uslovi su bili perfektni i hvala ljudima koji su nam to omogućili. Imali smo i dosta utakmica gdje smo uspjeli odraditi stvari koje su tražene od nas, da se uigramo dovoljno do ovog trenutka. Što se tiče Veleža, jako kvalitetna ekipa, derbi kola. Meni kao igraču je drago da tako jake utakmice igramo od starta, jer za takve utakmice ne treba motivacija. Žao mi je što se igra bez publike, ovo je sport i treba da se igra pred publikom. Atmosfera je odlična, sutra treba da budemo pravi od prvog momenta“, zaključio je on.