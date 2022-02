Sloboda u nastavku prvenstva dočekuje Tuzlu siti: "Dobre pripreme želimo krunisati prvom pobjedom"

Fudbalski klub Sloboda u okviru 20. kola Premijer lige BiH na svom terenu dočekuje Tuzlu siti.

Izvor: PROMO/FK Sloboda/Darko Zabuš

U nastavku m:tel Premijer lige Fudbalski klub Sloboda u subotu, 26. februara, dočekuje Fudbalski klub Tuzla siti. Utakmica će se odigrati na Tušnju u 13 sati.

"Ušli smo u posljednju sedmicu pred prvenstvo i prva utakmica je derbi sa Tuzla Cityjem. Očekujem da u miru dočekamo tu utakmicu koja je za nas veoma bitna, kao i svaka druga naravno, ali specifična težina tog susreta jeste što se sastaju Tuzla City i Sloboda. Nema nekih velikih nepoznanica, jeste da je bila prevelika pauza, možda će to uticati na neku generalnu formu, ali smatram da pred našim navijačima i sa energijom koju imamo unutar tima i okolo tima možemo doći do pozitivnog rezultata2, rekao je Mladen Žižović, trener FK Sloboda.

Predstojeći susret je prokomentarisao i novi kapiten crveno-crnih Saša Maksimović koji je zadovoljan obavljenim pripremama te se nada dobrom rezultatu.

"Pa sigurno da nas čeka teška utakmica. Prošlu utakmicu smo izgubili u zadnjoj minuti, no smatram da smo zaslužili više od tog poraza i to će nam sigurno biti i motiv da sada pružimo i više od maksimuma da dođemo do pozitivnog rezultata. Momci su radili dobro tokom priprema i želimo da krunišemo dobar rad sa prvom pobjedom", rekao je Maksimović.

Maksimović još ističe da je velika čast i privilegija biti kapiten tima kao što je Sloboda, uzimajući u obzir koje su sve legende igrale u ovom klubu i nosile kapitensku traku te se nada da će dostojnim ponašanjem na terenu, a i van njega opravdati to što mi je stručni štab na čelu sa šefom Žižovićem dodijelio tu čast da bude kapiten.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 20. kolo

Petak:

Široki Brijeg – Borac (16.00)

Velež – Željezničar (18.00)

Subota:

Leotar – Sarajevo (13.00)

Sloboda – Tuzla siti (13.00)

Nedjelja:

Radnik – Posušje (13.00)

Rudar Prijedor – Zrinjski (13.00)