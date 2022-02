Tri dileme Stanojevića pred ključni "vječiti" derbi: Partizanov napad određuje "bonus", sve ostalo bira Sparta?

Partizan se sprema za 166. "vječiti" derbi protiv Crvene zvezde u kojem bi im pobjeda donijela osam bodova prednost, a ni remi nije loša opcija. Stanojević već zna "kostur" tima za nedjelju, ali meč protiv Sparte bi mogao da značajno utiče na izbor određenih igrača.

Izvor: MN PRESS

Ovo je sedmica koja bi mogla mnogo toga da odluči. U Partizanu se spremaju za dolazak Sparte u Beograd i meč koji vodi u osminu finala UEFA takmičenja. Ali ni to nije dovoljno da meč u četvrtak uveče (18.45) bude prvi u fokusu.

Tako je to kada za četiri dana slijedi 166. "vječiti" derbi! Pa još i kad Partizan ima pet bodova prednosti... Nije ni čudo da će i pored velike evropske prilike, u mozgu svih iz Humske "čučati" nedjeljni okršaj sa Crvenom zvezdom. I upravo zbog ta dva ključna susreta u tri dana, trener Aleksandar Stanojević imaće pitanja na koja će morati da odgovori. Kako izbalansirati ta dva susreta? Za koje timove se odlučivati i kako iznenaditi Zvezdu? Samo je jedno jasno - greška ne smije da se napravi.

Nema u Partizanu mnogo šta da se mudruje pred "vječiti" derbi. Da, Konferencijska liga jeste važna, ali ni izbliza kao titula. Sve se podređuje tome, a direktan okršaj sa Zvezdom može mnogo i da donese i da odnese. Pet bodova prednosti, ipak, daje crno-bijelima prostora za manevar.

I dok Dejan Stanković sa one crveno-bijele strane Topčiderskog brda ima svoje dileme za tim Zvezde, slično će biti i njegovom parnjaku Aleksandru Stanojeviću. Meč sa Spartom je otežavajuća okolnost za planiranje "najvažnijeg od svih mečeva", ali ni susret sa Česima nipošto ne smije da bude zanemaren.

Zato će Stanojević morati da vaga. Vjerovatno će tri puta morati da mjeri prije nego što preseče, a čini se da bi njegov tim za nedjeljni derbi u značajnoj mjeri mogao da utiče i na to kako prođe meč sa Spartom i koliko se igrači budu potrošili.

Ako se niko ne povrijedi u četvrtak, u timu Partizana protiv Zvezde već možemo da očekujemo Aleksandra Popovića među stativama, Igora Vujačića, Sinišu Saničanina i Slobodana Uroševića u odbrani, kao i Sašu Zdjelara, Bibarsa Natha, Kvinsija Meniga i Rikarda Gomeša na onim ofanzivnijim pozicijama.

Ali postavlja se pitanje - kakve to dileme bi Stanojević mogao da ima pred derbi?

SPARTA ODLUČUJE KO ĆE NA DESNOG BEKA?

Izvor: MN PRESS

Stanojevićev Partizan ima izuzetan defanzivan učinak ove sezone, a u velikoj mjeri je tome doprinijelo što se manje-više uvijek zna ko će činiti posljednju liniju pa nema eksperimenata koji bi mogli da je "uzdrmaju".

Ipak, pred "vječiti" derbi postoji jedna nedoumica - ko će na desnog beka? Aleksandar Miljković i Marko Živković su i dalje praktično "50-50" u očima Stanojevića. Miljković prednost dobija u onim mečevima gdje je malo važniji defanzivni pristup, Živković kada je potrebno donijeti ofanzivan centaršut i probojnost po boku.

Zato bi meč protiv Sparte mogao da odredi ko će početi susret protiv Zvezde. Stanojević voli da dvojcu desnih bekova "dijeli" minute gotovo ravnopravno, pa bismo naznaku mogli da dobijemo već kada budemo vidjeli startnu postavu za meč sa Spartom.

Moguće je da će prednost u derbiju dobiti Aleksandar Miljković, baš kako bi se zatvarali prilazi golu sa Zvezdinog lijevog krila. Jer Partizan je taj koji ne mora ide "grlom u jagode" u situaciji kada ima pet bodova prednosti.

TRI IGRAČA, A DVA MJESTA NA SREDINI

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Stanojević zasigurno neće mijenjati svoj provjereni sistem 4-2-3-1, ali možda bude morao da promijeni tandem na sredini terena. Saša Zdjelar i Miloš Jojić su odlično uigrani i jako dobro funkcionišu, ali trener crno-bijelih bi i na tim pozicijama mogao da ima dilemu.

I ponovo će meč sa Spartom biti taj koji bi mogao da utiče na izbor igrača. Marko Jevtović je treći koji konkuriše za mjesto centralnog veziste, kao defanzivnija opcija koja bi mogla da donese više fizičke čvrstine ispred odbrane.

Ipak, Partizan bez Zdjelara izgleda daleko siromašnije, dok je Jojić taj koji trčanjem i izvanrednim prekidom često mnogo donosi. Ukoliko obojica budu igrali protiv Sparte od prvog minuta, Stanojević će imati dilemu da li da sačuva taj tandem ili da iskoristi svježijeg Jevtovića.

Povratnik u redove crno-bijelih bi mogao da bude i dobro rešenje za ulazak sa klupe ukoliko utakmica bude morala da se "zatvori", pa će trener Partizana morati da razvija nekoliko scenarija u glavi prije nego što presiječe.

"BONUS" ODREĐUJE IZGLED NAPADA - KO ĆE TO BITI?

Izvor: MN PRESS

I na kraju - jednačina sa nekoliko nepoznatih. Stanojević u Konferencijskoj ligi ne mora da brine o tome ima li mladog igrača na terenu, ali u Superligi to nije slučaj. Zato će odabir jednog od "bonus" igrača pasti između Nikole Terzića i Nemanje Jovića.

Njih dvojica su jasni konkurenti za to mjesto, ali na različitim pozicijama. Terzić je u Superligi ovog proljeća dobijao prednost u prvih 11, i to kao igrač koji igra na desnom krilu. Na lijevoj strani je sa klupe prilike dobijao Jović.

To će i usloviti da li ćemo u prvih 11 na derbiju gledati Kvinsija Meniga ili Lazara Markovića. Neće moći obojica na teren. Za sada je Stanojević bliži odluci da krila budu Terzić i Menig, dok bi Marković trebalo da počne meč protiv Sparte. Najviše na to utiče činjenica da je Menig u usponu forme, da je bio odličan i u Nišu i u Pragu, pa je teže vidjeti scenario po kojem on ostaje na klupi zbog jednog od dvojice "bonusa".

Ipak, Stanojević je taj koji će morati da donese odluku.