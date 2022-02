Borjana motivišu Partizan i derbi - najbolji na "velikim" duelima: Kapiten Zvezde traži podršku pred najbitniji meč!

Iskusni čuvar mreže najavio je najveći meč srpskog fudbala.

Crvena zvezda je pobijedila Proleter u Novom Sadu i trijumfom najavila najveći meč srpskog fudbala, a golman Milan Borjan ponovo je bio junak crveno-bijelih. Nakon što je odbranio čak četiri penala igračima Radničkog u Kupu Srbije, Zvezdin kapiten zaustavio je udarac sa bijele tačke i na ligaškom meču.

Tako je potvrdio dobru formu, a navijači Crvene zvezde znaju da on najbolje partije pruža u najvećim mečevima za klub. O tome je govorio pred utakmicu sa Partizanom koja se igra u nedjelju od 18 časova, na stadionu Rajko Mitić koji će biti odlično popunjen.

Čuvar mreže Crvene zvezde prvo je govorio o tri dobra rezultata koje je klub upisao na početku proljećnog dijela.

"Dvije pobede i prolaz u narednu fazu Kupa Srbije svakako govore da smo na pravi način ušli u proljećni dio sezone. Naravno da uvijek može bolje, kao i da su nam noge 'teške' poslije priprema, ali je činjenica da u nekoliko navrata nismo imali ni sreće, te da su se protivnički golmani zaista dobro 'razbranili' protiv nas. Međutim, jednom će krenuti da ulazi sve ono što treba i sve će doći na svoje", počeo je Borjan za klupski sajt.

Fudbalerima Zvezde značili su dobri rezultati, a pored dobrog raspoloženja tim će imati i ogroman motiv za nedjeljni meč. Šampionska trka je otvorena, a crveno-bijelima potrebna je pobjeda. Borjan, ali i njegovi saigrači, već su u karijeri igrali ovako važne mečeve!

"U nedjelju nas čeka najveća utakmica srpskog fudbala, svi znamo šta zvezdaši od nas očekuju, nema potrebe da se to posebno napominje. Fokusirani smo u potpunosti na derbi, a mnogo puta do sad smo pokazali da volimo 'velike' utakmice i da tada pružamo najbolje partije. Mene derbiji uvijek posebno inspirišu, baš zato što znam koliko je ta utakmica važna navijačima", dodao je kapiten Crvene zvezde.

Borjan očekuje pun stadion zvezdaša čija će pjesma izabranike Dejana Stankovića voditi do pozitivnog rezultata.

"Mnogo nam znače navijači. Vidjeli ste i sami koliko sam emotivno proslavio odbranjene penale u Kupu Srbije, jer sam ih se zaista uželio. Potom i navijanje protiv Proletera, na gostujućem terenu, kada smo na njihovim krilima došli do pobjede. Nadam se da će ih biti što više na stadionu, ne samo u nedjelju, već i do kraja sezone, a vjerujem da su i oni u istom raspoloženju kao mi - do 26. maja samo Zvezda. Baš zbog toga vjerujem da svi zajedno možemo da napravimo velike stvari. Pozivam ih da dođu na stadion, daju nam vjetar u leđa, a mi ćemo znati kako da im se zahvalimo", zaključio je Milan Borjan.