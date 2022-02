Bio bih najbolji u Evropi da mi nisu poništili gol protiv Sparte: Legenda Partizana zbog ovoga žali i poslije 50 godina!

Najljepši gol Partizana koji nikad nije upisan!

Izvor: Profimedia/MN Press

Fudbaleri Partizana savladali su Spartu iz Praga u prvom meču nokaut faze Lige konferencija golom Kvinsija Meniga. Taj gol sada mnogo znači crno-bijelima, a jedan od najljepših pogodaka u istoriji kluba postignut je protiv ovog kluba.

Ali je i poništen! Sada se legendarni Mustafa Hasanagić prisjetio pogotka koji je ostao u istoriji ne samo Partizana nego i evropskog fudbala.

"Vraćaju mi se one divne uspomene na ovom stadionu, tu sam postao najbolji golgeter svih vremena Partizana. Da mi nisu poništili onaj gol protiv Sparte, ja bih bio najbolji golgeter i u Evropi. A to je sve vezano za ovaj stadion koji mi je toliko drag", rekao je on u intervjuu za klupski sajt.

On ističe da je zbog svojih golova bio omiljen kod publike, a upravo u sezoni u kojoj je crno-bijeli tim stigao do finala KEŠ Hasanagić se raspucao. Nantu i Verderu je dao po jedan gol. a onda je Sparti dao dva u Beogradu, a jedan u Pragu.

"Mi smo u Pragu i vodili 1:0, dao sam taj gol, nekim sticajem nesrećnih okolnosti smo izgubili. Bio je jedanaesterac, bilo je kikseva i dogodio se poraz. Ali smo vjerovali u čuda", rekao je komentarišući sezonu u kojoj se Partizan borio za titulu šampiona Evrope.

Pogledajte taj poništeni gol:

Poništen prelep pogodak Izvor: Youtube/Haris Korac

Sada Sparta ponovo dolazi u Beograd i dolaze sa rezultatskim zaostatkom.

"Ja bih bio zadovoljan i sa neriješenim, a to sam rekao i poslije susreta u Pragu, a mi smo dobili. Ali neće nam biti lako, to je jako nezgodan rezultat koji može da zavara i apelujem da Partizan mora da pruži i više nego u Pragu. Oni su izgubili u i sada je to čak i nekakva prednost za njih jer su rasterećeni", dodao je on.