Na Zvezdu odavno mislim, ali idemo sutra da poginemo: Stanojevićev Partizan je sam kriv - Ne odmaram nikoga za derbi!

Trener crno-bijelih očekuje vrlo težak meč protiv Sparte Prag i ističe da mu je "vječiti" rival u mislima već nekoliko nedjelja.

Izvor: YouTube/Printscreen/FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana u četvrtak uveče (18.45) dočekuju Spartu iz Praga u revanš meču plej-ofa nokaut faze Konferencijske lige, u kojem će pokušati da obezbijede plasman u osminu finala.

Poslije pobjede 1:0 na gostovanju prošlog četvrtka, ekipa Aleksandra Stanojević nalazi se na dobrom putu, ali trener crno-bijelih je svestan da još ništa nije gotovo.

"Šta reći osim da sam ponosan na svoje igrače. Ovo je naša 14. utakmica u Evropi ove sezone. Imali smo razna očekivanja na početku, ali igrači su iznijeli cijeli ovaj period, svaka im čast na tome. Biće potpuno drugačija utakmica nego u Pragu. Biće eliminaciona utakmica, biće više rizika s njihove strane. Nametnuli smo sebi pritisak prolska dalje utakmicom u Pragu. Ulazimo maksimalno u meč, želimo da obradujemo navijače i potrebna nam je njihova pomoć sutra uveče", počeo je Stanojević na konferenciji za medije.

On je istakao da Partizan neće kalkulisati zbog činjenice da ih u nedjelju očekuje "vječiti" derbi protiv Crvene zvezde.

"Prirodno je da razmišljate o derbiju. Razmišljao sam i u Nišu o derbiju, to je normalno. Ali to je to - sami ste krivi, podigli ste standard, šta da radite. Imate meč kakav imate u četvrtak, ne možemo da kalkulišemo. Niti nekog odmaram niti nešto mijenjam. Tek poslije ćemo vidjeti za nedelju. Možda ću i u nekom 70. minutu razmišljati o derbiju, zavisi kako bude tekla utakmica. Sami smo sebi nametnuli ovo, igraćemo da poginemo, preko svakog maksimuma."

Stanojević napominje da neće birati tim za Spartu spram onoga što bi moglo da Partizan očekuje protiv Zvezde.

"Vi znate moj stav šta je nama prioritet. Međutim, sami smo krivi i srećni smo što nam se desilo ovo. Nemamo luksuz da razmišljamo o derbiju. Imamo rezultat, imamo dosta navijača i treba da razmišljamo samo o sutrašnjoj utakmici. A ta utakmica će nas dosta trošiti. Teško je, potrošnja je, ali ne možemo da kalkulišemo. Podigli su momci neke standarde i ne mogu sad da im kažem da odmaramo i da nećemo da igramo 100% pred našim navijačima. Nažalost ili na sreću, ne razmišljamo o narednoj utakmici. Idemo ful, svom snagom sutra."

On je istakao da Ljubomir Fejsa i Aleksandar Miljković još nisu potpuno zdravi, a da su svi ostali spremni. Kako kaže, svjestan je težine meča koji predstoji.

"Svaka utakmica je drugačija. Nekad ne idete s namjerom da igrate na taj način. Imate jedan način, ali tu je protivnik, situacija vam određuje kako će se meč odvijati. Oni su jednostavno fizički dominantni, fizički je bila zahtevna utakmica. Oni su i sa Slavijom igrali "na tuču". Mi imamo plan, ali zavisi od aktera meča. Možda se otvori utakmica i bude mnogo šanse. Oni su intenzivna ekipa koja te dosta troši."

Stanojević ističe i da Sparta ima vrlo talentovane fudbalere, pa da zato "ne pije vodu" činjenica da su u prvom meču igrali sa mnogo mladih igrača.

"Imaju momke koji imaju mogućnost da idu u ozbiljne evropske klubove, imali su te ozbiljne ponude po 20 miliona kakve mi nismo imali. Imali su reprezentativce Češke, koji su postizali golove u evropskim utakmicama. Nema to veze da li ima 18, 19 ili 28 godina. Ne gledam godine, možda im je nekad mladost i prednost. Oprezni smo, ozbiljna su ekipa. Oni su pobijedili i Rendžers kod kuće i Brondbi... Slavija je pobijedila Fenerbahče u Turskoj, vidite kakav je češki fudbal. Ko smo mi da prijetimo i da objašnjavamo da smo favoriti? Nismo favoriti. Trenutno smo 11. liga u Evropi i ponosni smo na to. Imamo samopouzdanja, ali ne možemo da pričamo da smo mi neki favoriti", rekao je Stanojević.