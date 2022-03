Dan fudbala RS u Banjaluci 17. marta: Brojne fudbalske zvijezde na jubileju FSRS!

Jedanaesti Dan fudbala RS organizuje se u godini kada FSRS obilježava 30 godina postojanja.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbalski savez Republike Srpske u saradnji sa "Sportskim žurnalom" ove godine održaće 11. po redu Dan fudbala RS.

Svečana manifestacija na kojoj će biti nagrađeni najbolji pojedinci iz svijte fudbala u 2021. godini biće održana 17. marta u Banjaluci, potvrdio je potvrđeno je na današnjem sastanku u FSRS.

"Juče je održan sastanak u BG gdje smo dogovorili da se Dan fudbala Republike Srpske održi 17. marta u Banjaluci u 14 časova. Drago nam je što će poseban gost biti Dragan Stojković Piksi i što ćemo imati brojne sportske zvanice i istaknute ličnosti iz svijeta fudbala na manifestaciji. Protekle godine zbog kovida nismo to uspjeli da organizujemo na način kao prošlih godina, ali ove godine smo zahvaljujući smirivanju tog stanja uspjeli da dožemo do jedne takve manifestacije. Fudbalski savez Republike Srpske je ponosan što u ovim izazovnim vremenima uspjeva da održi jednu takvu manifestaciju, a s druge strane trudićemo se da iz godine u godinu ona izgleda sve bolje“, rekao je predsjednik FSRS, Vico Zeljković.

Predsjednik žirija Tomo Marić istakao je značaj Dana fudbala RS.

"Da je fudbal ne samo sportska, nego i ljudska čarolija, koja okuplja planetarno svijet, pokazuje i ova naša manifestacija Dan Fudbala Republike Srpske. Zahvaljujući entuzijazmu, angažovanju ljudi iz fudbala, koliko iz FSRS, toliko i iz novinarskog svijeta, do silnih fudbalskih radnika sa ovih prostora ona je izrasla u prvorazredni sportski događaj u ovom dijelu Balkana. Nadam se da će ovogodišnja manifestacija koja se uklapa u veliki jubilej 30 godina FSRS uistinu biti prvorazredni sportski, fudbalski, rekao bi i društveni i kulturni događaj i to me kao čovjeka koji je od prvog dana u toj priči čini srećnim i prezadovoljnim", rekao je Marić

Na Danu fudbala RS dodjeljuju se tradicionalne nagrade za najboljeg fudbalera “Velimir Sombolac”, perspektivnog igrača “Srđan Kačar”, najboljeg trenera “Ilija Miljuš”, najboljeg fudbalskog radnika “Ilija Pantelić” i nagrada za najboljeg sudiju „Ratko Kragulj“.

FSRS dodjeljuje i nagradu za životno djelo “Doktor Milan Jelić” i Internacionalni Zlatnu povelju “Miljan Miljanić”.