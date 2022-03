Biću iskren, Vlahović je kao Ronaldo! Nedved objasnio svima zašto će Dušan postati velikan - on ima sve!

Legenda Juventusa je oduševljena igrama srpskog napadača.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/Juventus

Dok cijela Italija priča o šmekerskom potezu Dušana Vlahovića u meču polufinala kupa sa Fiorentinom, o srpskom napadaču se oglasio i legendarni Pavel Nedved.

Nekada veliki igrač sada je direktor Juventusa govorio je o novom pojačanju tima i njegovom dolasku na stadion na kome mu prelazak u Torino nisu oprostili.

"Svi znaju kako je teško igrati na "Artemio Frankiju, ovdje navijači zaista dodaju tenzziju meču. Šteta je što nam nedostaje devet igrača, ali smo mogli da izađemo sa jako, jako mladim timom", počeo je Nedved.

A onda je napadača reprezentacije Srbije uporedio sa Kristijanom Ronaldom.

"Biću iskren, i mene je iznenadio Vlahović. Neki ga porede sa velikanima poput Kristijana Ronalda. Ja sam znao da je jako dobar igrač, ali on je 2000. godište i ako ovako nastavi može da dođe do velikih stvari", dodao je on.

Uopšte ne sumnja Nedved da Vlahović sa godinama može biti samo bolji.

"Ubijeđen sam da mu budućnost pripada. Jako je inteligentan, zna kako da se spremi za mečeve, vrlo je skroman i to je sve bitno kako bi neko postao šampion. Na pravom je putu", rekao je Čeh.

A na kraju je otkrio da Vlahović često dolazi kod njega po savjete.

"Stvarno je lijepo kada su tako mladi igrači glavni i skromni pa dolaze kod mene i traže savjete. Osjećam se korisno", otkrio je Nedved.

