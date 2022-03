Vlahović je htio novac, ja ga Juventusu ne bih prodao: Bivši predsjednik proziva Srbina

Nekadašnji predsjednik Fiorentine "potpiruje" pred okršaj sa Juventusom i povratak Dušana Vlahovića u Firencu.

Bliži se povratak Dušana Vlahovića u Firencu! Otkako je odveo Juventus u polufinale Kupa Italije, čeka se 2. mart i utakmica na "Artemio Frankiju" u kojoj će Fiorentina dočekati svog doskorašnjeg igrača.

Navijači Fiorentine već prijete Vlahoviću, klub traži od tifoza da ne vređaju Srbina, a sada prozivke na račun napadača iz Zemuna stižu od strane bivšeg predsjednika "viole"!

Vitorio Čeki Gori je bivši predsjednik Fiorentine koji je očito riješio da u očima tamošnjih navijača "skupi poene" na Dušanu Vlahoviću i njegovom odlasku iz kluba u transferu vrijednom preko 80.000.000 evra.

Kako kaže, Vlahović je otišao u Juventus najviše zbog novca, a on ne bi prodao Srbina da je i dalje na mjestu predsjednika Fiorentine.

"Nikada! Bez sumnje bih zadržao i njega i Kjezu! To je samo bilo pitanje novca, on je htio da ode u tim koji bi mu ga dao više i Juve, koji se svake sezone bore za skudeto, je mogao da mu ponudi to. Ali ne zaboravimo da Vlahović nije Roberto Bađo - dobar je igrač, ali njegovu vrijednost ćemo znati tek poslije najtežih mečeva."

On kaže da je zadovoljan trkom za titulu u Seriji A, ali ponovo pominje i srpskog napadača.

"Na sreću, trka za titulu je otvorena. Da Inter nije prodao Lukaku, lako bi osvojili, ali sada nema garancija", rekao je Čeki Gori, a onda ponovo "pecnuo" Vlahovića.

"Napoli ima šampiona kao što je Osimhen. On je izvanredan napadač koji može još da napreduje i koji je, po mom mišljenju, superiorniji u odnosu na Vlahovića", rekao je bivši predsjednik Fiorentine.

