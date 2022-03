Izvinjavam se Partizanu zbog reakcije na penal! Spartak izgubio, trener poručio - Ispunili smo obećanje dato Srbiji!

Nije mogao da bude nezadovoljan onim što su njegovi momci pokazali Nebojša Vučković.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

U Subotici smo gledali dramatičan meč u kome je Partizan na kraju uspio da ostane na vrhu tabele! Crno-bijeli su golom Natha sa bijele tačke u 84. minutu uspjeli da dođu do bitne pobjede, a trener Subotičana Nebojša Vučković je istakao da je njegov tim odradio ono što je obećao.

Željeli su Subotičani da pruže lijepu fudbalsku predstavu Srbij i na kraju su uspjeli.

"Kao što smo rekli da smo bili spremni za praznik fudbala, za ljude koji su došli ovdje, za Suboticu i ako treba cijelu Srbiju i mi smo svoje obećanje održali. Igrali smo na gol više, borili smo se i čestitam Partizanu na zasluženoj pobjedi", rekao je trener Nebojša Vučković.

Gol Partizana došao je sa bijele tačke nakon što je dugo pregledan snimak starta defanzivca Spartaka nad Nemanjom Jovićem, a Vučković je u tom momentu burno reagovao.

"Sa moje strane se izvinjavam fudbalskom klubu Partizan za moju reakciju kod tog postignutog gola i želim im svu sreću u nastavku takmičenja", rekao je on.

Na kraju je istakao da je Partizan tim koji sjajno igra i da njegova ekipa nije mogla bolje od onoga što je prikazala na terenu.

"Gledajte o Partizanu ne treba da se troše riječi, To je jedna ekipa koja igra pravi fudbal. Mi smo danas dali svoj maksimum i ofanzivno i defanzivno. One neke izlaze koje smo imali prema golu Partizana smo "štekali" u zadnjm momentima, ali Partizan je super organizovana ekipa koja je i te naše pokušaje u završnoj fazi neutralizovala. Teško se tu može nešto dodati da smo tu mogli nešto više. Tu je Partizan fantastično zatvorio kod nekih naših polukontri i zato se i nalaze na mjestu na kom se nalaze i to sigurno nije slučajno", zaključio je on.