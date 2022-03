Ovako se slavi 77 godina naše Zvezde: Stanković poslije 5:0 jedva čeka Rendžers - "Da se predstavimo u Evropi!"

Zvezda je bila ubjedljiva protiv Novog Pazara, a Dejan Stanković je zadovoljan svime što je imao prilike da vidi od njegovih pulena.

Fudbaleri Crvene zvezde u potpunosti su razbili Novi Pazar u meču 26. kola Superlige Srbije i tako nastavili svoj pobednički niz - 5:0!

Zvezdi su bilapotrebna samo 22 minutada postignu prva četiri pogotka i potom lako privedu meč kraju.

Očekivano, trener crveno-bijelih Dejan Stanković bio je zadovoljan onim što je njegova ekipa pokazala na stadionu "Rajko Mitić".

"Hvala navijačima koji su po ovakvom vremenu došli da pozdrave momke, da ovako proslavimo 77. godinu naše Zvezde. Uspjeli smo da rasporedimo minutažu, nekoga i da odmorimo, to je utakmica koju Zvezda zaslužuje da se predstavimo u Evropi kako treba", rekao je Stanković kratko za TV Arenasport, aludirajući na predstojeći meč u Glazgovu, protiv Rendžersa u okviru osmine finala Lige Evrope.

Trener Novog Pazara Tomislav Sivić objasnio je kako ovakvi mečevi utiču na njegov tim.

"Sigurno da ne utiču pozitivno. Prvih pola sata je bilo ključno, dobili smo tri gola za 15 minuta i to je odlučilo. To je strah, to je grč. Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobjedi", poručio je Sivić.