Stanković hoće da u Beogradu riješi dvomeč - "Dugujemo našem 12. igraču!"

Crveno-bijeli igraju prvi evropski meč, protiv Glazgov Rendžersa.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak uveče igraju na Ajbroksu protiv Rendžersa, prvi evropski meč u 2022. godini. Na konferenciji za medije kojoj su prisustvovali škotski i srpski novinari raspričao se Dejan Stanković, koji je govorio koliko bi njegovom timu mogao da znači ovaj meč.

Govorio je trener Zvezde i o potencijalnim suspenzijama zbog kartona, zaustavljanju najboljih igrača rivala, otpisivanju njegovog tima još u grupnoj fazi i brojnim drugim temama...

Za početak, Škotima je objasnio kako njegov tim umije dobro da se prilagodi rivalu i da ga napadne kad god se stvori šansa za tako nešto.

"Mi smo dobro čitali protivnika i prilagođavali smo se. Kad budemo mogli da napravimo pritisak, uradićemo to. Kad bude potrebno da se branimo, radićemo to. Nama su u igri svi rezultati, ovo je ogroman iskorak u Evropi. Ovo je premija za naš klub, naše igrače i naše navijače. Kad god budemo mogli da napadnemo, nećemo propustiti šansu da to uradimo", počeo je trener Crvene zvezde.

Crveno-bijeli se za ovaj meč nisu fokusirali na pojedince u redovima škotskog tima.

"Siguran sam da Đovani radi odličan posao sa ovom ekipom, uspjeva da sakrije svoju taktiku sa istih 11 igrača na terenu. Sa istim fudbalerima igra u različitim sistemima. Nikad ne skautiramo imena, ali sam ubijeđen da je ekipa Rendžersa kao tim dosta jak i tvrd, imaju ozbiljnu tranziciju i sa dosta pozicija može da dođe opasnost. spremili smo utakmicu u cjelini, nismo izdvajali pojedince", dodaje Stanković.

Novinari iz Škotske smatraju da bi atmosfera na Ajbroksu mogla da pomogne Rendžersu, a i Stanković se raduje punom stadionu.

"Uvijek je lijepo igrati pred punim stadionom, pogotovo poslije dvije godine pred praznim stadionima. Mi smo imali veliki meč protiv milana ped praznim tribinama. Nama je prevashodno cilj da iz Glazgova odnesemo rezultat koji će nam omogućiti da u Beogradu imamo pomoć navijača. Tamo će biti 60 hiljada ljudi, naš 12. igrač. Dužni smo da dođemo sa dobrim rezultatima i pružimo im šansu da nas podrže."

Svestan je trener Crvene zvezde koliko će biti teško ispuniti cilj, odnijeti u Srbiju povoljan rezultat iz Glazgova.

"Sigurno postoji razlika između našeg prvenstva i mečeva u Evropi. Ovo su lijepe utakmice. Bilo je dosta iznenađenja. nama nisu davali neke prevelike šanse, a završili smo prvi u grupnoj fazi. Ovo je poklon našim navijačima. Na različite utakmice u Evropi odgovorili smo bez straha. Znamo da ćemo igrati koliko nam protivnik dozvoli, ali koristićemo njegove mane da ga kaznimo"

Trener crveno-bijelih je otkrio da poznaje nekadašnjeg holandskog fudbalera Đovanija van Bronkhorsta.

"Imali smo priliku da se upoznamo, družili smo se na nekim mečevima koje je UEFA organizovala. imao je veliku karijeru. Sada malo kasne za Seltikom, ali je nastavio Džerardov posao. Rendžers uživa u igri, ne igraju tipično škotski. Biće ovo zanimljiv meč", rekao je trener Zvezde.

Među fudbalerima kojima prijeti suspenzija zbog žutih kartona nalazi se i Aleksandar Katai, ali Stankovića to ne brine.

"Ovo je utakmica za sebe i kada ona prođe mislimo o revanšu. Nećemo kalkulisati ni za ovaj ni za meč u Beogradu, bez obzira na situaciju u kojoj se nađemo što se tiče žutih kartona", potvrdio je novinarima.

Crvena zvezda čak 30 godina nije igrala evropske mečeve u martu, pa je ovo prilika da se ispiše nova stranica klupske istorije.

"Imati mogućnost da u Zvezdi pišeš istoriju je privilegija. Mi smo na dobrom putu. Moramo meč da dovedemo na 50/50, da u Beograd nosimo rezultat koji nam daje nadu. Ne prijetim, prednost se daje Rendžersu, to prihvatamo. Nekim drugim timovima su davali prednost u grupnoj fazi. Mi smo ponosan narod i skupo prodajemo kožu. Vjerujem u nas, vjerujem u naše igrače i šta god uradimo biće dobro"

Kao najopasniji igrači rivala navode se napadač Morelos i desni bek Tavernije, jedan od najefikasnijih defanzivaca Evrope. Stanković smatra da ima rješenje za to.

"Nismo spremili specijal, vodićemo računa o Tavernijeu. I on će morati da se muči u defanzivi, da ga držimo daleko od našeg gola", zaključio je Stanković.

Podsjećamo, Crvena zvezda će revanš igrati na svom stadionu narednog četvrtka, 17. marta.