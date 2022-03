Stanković stao iza tima - nije nezadovoljan: Nije moralo ovako, momci su zaslužili jedan, ako ne i više golova!

Dejan Stanković je bio nezadovoljan rezultatom, ali igrom ne.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda je poražena u Glazgovu sa 3:0 i u teškoj je situaciji pred revanš u Beogradu za sedam dana, a prvi čovjek crveno-bijelih Dejan Stanković nije bio nezadovoljan viđenim na terenu.

Jednostavno sitnice su presudile u nekoliko situacije i na kraju su crveno-bijeli sa velikim minusom završili ovaj meč.

"To je fudbal, to su detalji, to su sitnice, to su sitnice. Odigrali smo jednu dobru utakmicu, možda smo zaslužili da izgubimo ali ne ovako. Momci su zaslužili bar jedan, ako ne i više golova", rekao je Dejan Stanković za TV Arena sport.

Primijetio je da su tri gola koje je njegov tim primio došli redom iz prekida.

"Odigrali smo hrabro, primili smo tri gola iz tri prekida, imali tri poništena gola, promašili penal, imali prečku... Ubijeđen sam da je rezultat previsok za ovo što se vidjelo na terenu", naglasio je on.

Da je pao bar jedan gol, bilo bi drugačije.

"Momci su bili hrabri, žao mi je što je rezultat previsok, bar da smo dali jedan gol da to otvorimo više, ali tri gola iz tri prekida, malo boli", zaključio je Stanković.

Sa jedne strane Rajan Kent je pravio mnogo problema.

"Znali smo da je Kent taj koji je dosta brz, koji igra 1 na 1, napada dubinu. Nije to toliko strašno, ostavljali smo ga 1 na 1 jer vjerujemo jedni drugima. Nije bilo nekih kardinalnih grešaka. Dobro smo zatvorili desno, lijevo je moglo bolje", smatra Stanković.

Sada nema vremena za tugu, jednostavno tim mora da misli na sljedeći meč i na revanš.

"Bili smo ravnopravni, igrali smo van kuće i mogli smo pred kraj sa malo više mirnoće da prođemo bolje. Mi idemo dalje, imamo naš put, nađe ciljeve, ako ovakav odnos budemo imali možemo daleko da doguramo", zaključio je Stanković.

