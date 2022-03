Borac neće čuvati rezultat protiv Tuzla sitija: Najzahtjevnija utakmica, ali idemo da pobijedimo!

"Možda tokom utakmice bude prilike da se iskoristi ta prednost i da se kalkuliše, ali ne smijemo od starta da idemo na to", upozorio je trener Borca pred revanš četvrtfinala Kupa BIH protiv Tuzla sitija.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

U srijedu nas očekuju revanš utakmice četvrtfinala Kupa BIH, a banjalučki Borac će na svom terenu dočekati Tuzla siti, kojeg je pobijedio rezultatom 1:0 u prvoj utakmici.

"Za nas najzahtjevnija i dosad najbitnija utakmica. Opet igramo protiv Tuzla sitija. Već ranije sam rekao da je to jedna od najboljih ekipa u ligi za najboljim rosterom igrača. Mislim da nemaju šta da izgube, dolaze rasterećeno. Moramo ponovo da uložimo maksimalan trud kako bismo izborili prolaz u polufinale Kupa BIH. Imamo četiri utakmice koje nismo izgubili, tri pobjede i remi protiv teških protivnika. Niejdna utakmicanije bila laka dosad, naučili smo da igramo protiv jakih protivnika i na rezultat. Na nama je da pokažemo zrelost, znanje i da shvatimo ozbiljnost utakmice i šta znači prolaz u polufinale Kupa BIH. Moramo dati maksimum", poručio je trener Borca nemanja Miljanović.

Borac ima prednost iz prvog duela, ali crveno-plavi ne planiraju da brane taj jedan gol prednosti.

"Ne možemo kalkulisati da čuvamo rezultat. Igramo protiv jako dobre ekipe, njima ovaj teren odgovara isto kao i nama, možda čak i više, jer imaju stvarno dobre igrače, pogotovo prema naprijed. Naravno da postoji ta rezultatska prednost, možda se tokom same utakmice bude moglo iskoristiti i nešto kalkulisati, ali ne smijemo od samog starta da idemo na to. Moramo da idemo da pobijedimo Tuzla siti, da pariramo na sve moguće načine i da prođemo u sljedeće kolo. Moramo pokazati pobjednički mentalitet i da idemo na rezultat, a kad to kažem, ne znači da tražimo neriješeno, želimo da dobijemo utakmicu i osiguramo prolaz".

Njegova ekipa je u odličnoj formi, a Miljanović želi da tako i nastavi.

"Kad ide dobro traži se da se nastavi sa pozitivnim i dobrim rezultatima. Dobro smo se snašli u ova prva tri kola i u kupu. Do nas je sad da rastemo iz utakmice u utakmicu i i da idemo ka našim ciljevima. Pred ovaj treći krug u ligi mislim da smo to ostvarili, treći smo, Evropa je tu, sada treba da ovjerimo prolazak u Kupu i mislim da smo na pravom putu. Ujedno igrači novi koji su tu i mladi igrači treba da rastu iz utakmice u utakmicu, da se upoznajemo sve više i više, to je takođe cilj", rekao je Miljanović.

Kapiten Borca Aleksandar Subić pozvao je navijače da podrže ekipu i poručio da on i njegovi saigrači sa mnogo optimizma ulaze u ovaj duel četvrtfinala Kupa BIH.

"Očekuje nas revanš, teška utakmica protiv kvalitetne ekipa sa najširim rosterom kvalitetnih igrača, predvođenih iskusnim stručnjakom. Dobro smo se spremali, imamo pozitivan niz, nismo izgubili nijednu utakmicu u ovom dijelu sezone. Očekujemo ovu utakmicu u dobrom duhu, puni optimizma i zaista jedva čekamo da istrčimo na teren. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem navijače da dođu u što većem broju, iako je radni dan, jer njihova podrška nam mnogo znači", poručio je Subić.

KUP BiH, ČETVRTFINALE

Sloboda - Sarajevo (14.00, prvi meč 0:2, Danijel Bojo)

Igman - Zvijezda (14.30, prvi meč 3:0, Velimir Drinić)

Borac - Tuzla siti (16.00, prvi meč 0:1, Luka Bilbija)

Široki Brijeg - Velež (18.30, prvi meč 0:4, Benjamin Deljković)