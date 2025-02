Zašto Džikić ne priča sa srpskim medijima? Otkrio šta je problem, pa spomenuo Karija i jedan bitan detalj

Aleksandar Džikić odgovarao je na pitanja novinara poslije poraza Gruzije od Srbije.

Izvor: MN PRESS

Srbija je poslije malo problema uspjela da slomi otpor uporne Gruzije u Pioniru (63:54). Ekipa Aleksandra Džikića je "pokazala zube", ali čim je tim Svetislava Pešića počeo da ubacuje trojke, stvari su došle na svoje.

Po završetku meča je prvi na konferenciju za medije došao Aleksandar Džikić. "Čestitam Srbiji, bilo je lijepo igrati pred srpskim navijačima, iako je ovo tim bez glavnih igrača, kao i kod nas. Došli smo, probali smo da se takmičimo, bili smo dobri u nekim momentima, u nekim nismo. Ova utakmica će da nam pomogne da razumijemo kako moramo da igramo da bismo bili bolji protivnik timovima kao što je Srbija."

Uslijedilo je i pitanje o tome da li Gruzija može da bude iznenađenje na Evropskom prvenstvu.

"Generalno na neki način cijela prva petorka nije ovdje, trojica igrača i dva momka iz NBA lige, sa njima se nadam da ćemo da izgledamo nešto drugačije. Nemamo mi ambicije koje mogu da se projektuju u takozvanu neku priču tipa pazite se nas. Gledamo svoja posla, probaćemo da izgledamo što bolje na prvenstvu. Za nas je vrlo važno, kao i za sve ostale, taj žrijeb koji se održava u martu, dosta odlučuje. Ne mogu ništa da kažem više u ovom momentu, kada budemo znali sa kim igramo i gdje, sa kim ukrštamo ako prođemo grupu. Sad u ovom momentu, kvalitetniji smo kada smo kompletniji. Jasno je i da je Srbija isto mnogo bolja kada je kompletnija. Oba tima izgledaće drugačije na Evropskom prvenstvu."

Zašto ne priča sa srpskim medijima?

Na otvorenom treningu prije utakmice Džikić je odbio da priča sa srpskim medijima. Upravo je na konferenciji upitan šta je razlog za to. "Bolje da pričamo samo o utakmici, bio je nesporazum."

Novinare je zanimalo i šta misli o mladim srpskim igračima koji su dobili šansu u ovom meču.

"Gledajte, da vam kažem nešto. Kari je jedan od ljudi koji su promijenili istoriju košarke. U našoj zemlji, Evropi i u svijetu. Što se mene tiče, ako ih je on selektirao, to znači da imaju vrijednost sigurno. Ono što ja znam o tim momcima, što se kaže, sa strane, mislim da u potpunosti opravdavaju poziv da budu praćeni, provjeravani i pripremani za momenat kada neki drugi, stariji igrači prosto završe sa reprezentativnim karijerama. To zna Pešić kao neko iskusan, zna šta će se poslije dešavati, zato se time i bavi. Sada pričam kao neko kome je stalo da srpska košarka bude na tom nivou, najvišem mogućem, što duže. Mislim da je to pravi put. Ne bih se usudio da nešto ocjenjujem nečiji rad. Moje skromno mišljenje je da je to pravi put", zaključio je Džikić.