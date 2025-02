"Od Zvezde nisu dobili dozvolu da dođu": Pešić otkrio da su crveno-bijeli povukli dvojicu iz reprezentacije

Selektor Srbije otkrio da košarkaši Zvezde neće igrati za nacionalni tim u ponedjeljak protiv Gruzije.

Reprezentacija Srbije u ponedjeljak će igrati protiv Gruzije posljednju utakmicu kvalifikacija za Eurobasket 2025. Iako su se "orlovi" još jesenas kvalifikovali, i ovaj meč biće revijalan i biće šansa da se novi tim još jednom pokaže u dresu vicešampiona sveta.

Heroj pobjede protiv Finske u petak Filip Petrušev i Dejan Davidovac nisu bili na treningu pred meč jer im Zvezda nije dala dozvolu da igraju za reprezentaciju zbog utakmice u Evroligi u četvrtak protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni.

"Oni nisu dobili od Zvezde dozvolu i večeras se ne pojavljuju. Vjerovatno će im sljedeći put dati dozvolu, sada nisu, ali to je tako - kako je. To je druga priča", kazao je Pešić.

Kakvo je stanje sa Markom Gudurićem, za koga je rekao ranije da je na terapijama?

"To su nebitna pitanja. Da je nešto važno, rekao bih. Nije važno. Imate Gudurića, imate Dobrića... Kako vas sve to zanima ko je povređen, a ko nije povrijeđen, počeću da sumnjam u vaše znanje košarke, zašto je to važno? Hajde postavljajte košarkaška pitanja... Žao mi je što su povrijeđeni, klupski treneri i ja ponavljamo koliko je teška sezona za svakog igrača. To su povrede, o tome mora da se vodi računa i da je sada finale, rekli bi sigurno 'Idemo, pa šta bude, poslije ću da se liječim'. Sezona je sezona, Zvezda, Partizan, Fenerbahče i Olimpijakos moraju da igraju dalje"

I Gruziji će nedostajati igrači, kakva će to biti utakmica?

"To su mečevi u kojima imamo druge ciljeve. Da li igramo protiv Amerike ili protiv Gruzije, nama je sve isto. Prije svega razvijamo taj mentalitet da treba da razmišljamo o onome što je nama važno, da istaknemo dobre stvari, da sakrijemo nedostatke i da na nedostacima nastavljamo da radimo da usavršimo timsku igru. Nemamo utakmice, ovo je sada to i završeno je. Poslije juna počinjemo pripreme za Eurobasket i to je to. Čitav dan smo zajedno, treniramo jedanput i dvaput dnevno, jutros smo imali sastanke i razgovore, individualne i timske, da pomognemo igračima ne samo da oni mene slušaju, nego i da ja njih čujem. Da saznam kako oni vide sebe u igri, da znam šta misle..."

Otkrio je Pešić osnovni cilj za meč protiv Gruzije u ponedjeljak.

"Svjedoci smo koliko je ranije bilo teško da se kvalifikujemo za Svjetsko prvenstvo, ali to je uspješno obavljeno i sada gledamo dodatne profite od kvalifikacija. Ovu utakmicu sa Gruzijom igramo pred svojom publikom i nadamo se da će doći da nas podrže. Željeli bismo da damo šansu igračima koji su bili i na treninzima, zaslužili radom šansu i kroz utakmice i kroz treninge. jedna je stvar kad ih gledamo u klubu, a druga kada dođu na naš trening, da radimo i razgovaramo sa njima. Tamo nisu igrali Plavšić i Stefan, kao i neki mlađi koji su dobro radili, pa da vidimo da sutra i oni dobiju šansu, pretpostavljam da bi i njima bilo važno, a i nama. Oni da dobiju dodatnu motivaciju, da dalje rade, slušaju trener u svojim klubovima"

Dakle, kapiten Stefan Jović biće u timu.

"Nadamo se. On mora da igra, da daje primjer mlađima. Igra na takvoj poziciji da mlađi mogu od njega mnogo da nauče, a pripremamo se za Evropsko prvenstvo"

